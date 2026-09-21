Taylor Swift gây chú ý khi diện áo chỉ hơn 1 triệu đồng của bạn thân để cổ vũ chồng

Taylor Swift tiếp tục xuất hiện tại sân vận động Arrowhead vào chủ nhật để cổ vũ ông xã Travis Kelce cùng Kansas City Chiefs trong trận đấu với Indianapolis Colts. Đáng chú ý, nữ ca sĩ lựa chọn một thiết kế đến từ thương hiệu WEAR của người bạn thân Erin Andrews để xuất hiện trên khán đài.

Taylor Swift được bắt gặp theo dõi trận đấu từ khu vực phòng riêng với chiếc áo tank top thuộc dòng WEAR của Erin Andrews, có giá 39,99 USD (hơn 1 triệu đồng - PV). Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay nữ ca sĩ lựa chọn trang phục từ thương hiệu của những người bạn thân để ủng hộ họ.

Taylor Swift tiếp tục xuất hiện tại sân vận động Arrowhead vào chủ nhật để cổ vũ ông xã Travis Kelce.

Erin Andrews vốn có mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift và Travis Kelce. Nữ bình luận viên Fox thậm chí từng nhận công kết nối để cặp đôi quen biết nhau. Trong trận khai mạc mùa giải, Taylor Swift từng diện váy polo họa tiết gingham đỏ đến từ thương hiệu Guest in Residence của người bạn thân Gigi Hadid.

Trước đó, vào năm 2023, Taylor Swift cũng từng diện áo khoác gió thuộc dòng WEAR của Erin Andrews, kết hợp cùng corset Balenciaga và chân váy da ngắn.

Lần này, Taylor Swift sơ vin chiếc áo tank top vào quần jeans sáng màu, kết hợp thắt lưng đen. Ngay sau khi hình ảnh nữ ca sĩ được phát sóng trên NBC, mẫu áo cô diện nhanh chóng bán hết, cho thấy sức hút đặc biệt từ phong cách thời trang của bà xã Travis Kelce.

Trong trận đấu, Taylor Swift không giấu được sự phấn khích khi Travis Kelce ghi điểm. Nữ ca sĩ hét lớn: “Đó là chồng tôi!”, đồng thời giơ tay khoe bộ nhẫn cưới. Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng tay Cartier Love Unlimited, đôi khuyên tai kim cương Dana Rebecca Designs có giá 3.995 USD và một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền.

Taylor Swift không giấu được sự phấn khích khi Travis Kelce ghi điểm.

Trước đó, Taylor Swift từng gây chú ý khi xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của Chiefs với Denver Broncos. Nữ ca sĩ ngồi cùng bố mẹ, gia đình Kelce và cả tài tử Tom Cruise. Trước trận đấu tuần trước, Taylor Swift và Travis Kelce cũng có buổi tối hẹn hò tại nhà hàng 1587 Prime của nam cầu thủ. Cô khi đó diện váy Rails kết hợp áo jersey đen trị giá 238 USD cùng vòng cổ Cartier có giá hàng chục nghìn USD.

Không chỉ xuất hiện tại Kansas City, Taylor Swift còn gây bất ngờ khi góp mặt trong một tiết mục được ghi hình trước tại lễ trao giải Emmy, phát sóng cùng thời điểm trận đấu. Nữ ca sĩ diện suit Alexander McQueen, tham gia phân cảnh lấy cảm hứng từ Law & Order: SVU cùng MC Mariska Hargitay. Trong tiết mục, Taylor Swift cài cắm nhiều chi tiết ẩn dành cho người hâm mộ và thậm chí đưa cả chú mèo Olivia Benson vào màn trình diễn.