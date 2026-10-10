Man United - Tottenham: Đối diện sức ép

Quỷ đỏ và Gà trống cùng vượt khó

Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng với Carrick. MU mới giành 5 điểm sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. 3 vòng đấu gần đây, MU chỉ kiếm thêm 2 điểm từ các trận hòa Everton (2 - 2), Fulham (1 - 1). Kết quả càng đáng thất vọng hơn khi thầy trò HLV Michael Carrick nhận thất bại 0 - 1 ngay tại Old Trafford trước kình địch láng giềng Man City trong thế được chơi hơn người. Thành tích trên chưa thể đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ Quỷ đỏ. HLV Carrick sẽ khó tránh khỏi sức ép nếu tình hình không sớm được cải thiện.

Cả Man United và Tottenham đều đang rất cần điểm. Ảnh: AFP

MU bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải với sức ép phải cải thiện thành tích. Cuộc tiếp đón Tottenham là cơ hội để HLV Michael Carrick đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nếu tiếp tục gây thất vọng, nhà cầm quân người Anh có thể phải đối mặt với nhiều áp lực.

Phòng ngự là nhược điểm lớn nhất, khi Quỷ đỏ mới chỉ giữ nguyên mành lưới đúng 1 lần trong 7 trận mùa này, tính chung mọi giải. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui đều dính chấn thương trong loạt trận quốc tế vừa qua, trong khi danh sách cầu thủ chấn thương của MU đã sẵn có Manuel Ugarte, Matthijs De Ligt và Tom Heaton.

Bên phía Tottenham, Gà trống cũng đang có rất nhiều cầu thủ chấn thương. Trong khi Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và Mykhaylo Mudryk chưa thể ra sân, Micky Van De Ven và Jan Paul Van Hecke là những cái tên vừa mới gia nhập danh sách.

Là một trong ba đội chưa thắng trận nào, Tottenham đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trận này,Tottenham đang sốt ruột để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Trong 10 trận gần nhất MU chỉ thắng được 2 trận, trong khi Tottenham thắng tới 5. Nhưng ở lần gần nhất gặp nhau tại Old Trafford, ngày 7/2/2026, MU thắng 2 - 0.

Gà trống hành quân đến Manchester cùng tâm trạng rối bời. Trải qua kỳ chuyển nhượng hè rầm rộ mua sắm, Spurs được kỳ vọng sẽ có bước xuất phát ấn tượng. Nhưng các cổ động viên đội bóng Bắc London đã phải thất vọng. 5 vòng đấu trôi qua, Tottenham mới chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm, ghi 2 và thủng lưới tới 8 bàn, chôn chân ở vị trí đội sổ. Nếu không sớm vực dậy bằng những kết quả tích cực, sự kiên nhẫn dành cho HLV Roberto de Zerbi sẽ sớm đến hồi kết.

Chủ nhà giải bài toán tuyến giữa

Tuyến giữa đang là khu vực mà HLV Carrick sẽ phải giải quyết trong cuộc tiếp đón Tottenham.

Tâm binh Carlos Baleba đang đứng trước cơ hội ra mắt MU sau khi bình phục chấn thương, mang đến hy vọng cải thiện khả năng tranh chấp và phòng ngự ở tuyến giữa.

Gia nhập Old Trafford với mức phí 65 triệu bảng, Baleba được kỳ vọng bổ sung sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Quỷ đỏ đã để thủng lưới nhiều bàn từ đầu mùa, trong đó có những tình huống không ngăn được đối thủ phản công. Sự góp mặt của tiền vệ người Cameroon có thể giúp M.U che chắn tốt hơn cho hàng thủ.

Baleba không chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp. Anh còn có thể chuyền bóng đa dạng và dẫn bóng vượt qua tuyến pressing của đối phương. Đây là những phẩm chất Man United cần bổ sung cho tuyến giữa. Dù vậy, tiền vệ này vẫn cần thời gian thích nghi với đội bóng mới và khó có thể lập tức khắc phục mọi hạn chế.

Tình hình nhân sự cũng khiến Carrick phải tính toán kỹ. Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu phải rời đội tuyển quốc gia vì chấn thương. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko vẫn chưa chắc có thể ra sân.

Trận cầu tâm điểm giữa MU và Tottenham sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 10/19.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Man United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van de Ven, Robertson; Gallagher, Tonali, Fernandes; Savio, Solanke, Marmoush.