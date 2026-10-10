Cầu thủ giá 2 triệu euro xin trở lại tuyển Indonesia

Mees Hilgers nhiều khả năng sẽ trở lại tuyển Indonesia sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Detik.

"Tôi đã trao đổi với HLV về tình trạng của mình ở đây. Nếu có đủ thời gian thi đấu và thực sự khỏe mạnh, tôi nghĩ mình sẽ được triệu tập vào tháng 11", trung vệ Mees Hilgers nói với VoetbalPrimeur hôm 9/10 về khả năng trở lại tuyển Indonesia dưới thời HLV John Herdman.

Cầu thủ 25 tuổi đang ở giai đoạn cuối của quá trình điều trị chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải hồi tháng 11/2025. Tối 9/10, anh có tên trên ghế dự bị của Heerenveen trong trận thua PSV Eindhoven 0-2 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), nhưng không được vào sân.

Lần gần nhất Hilgers thi đấu chính thức ở cấp CLB là trận FC Twente gặp AZ Alkmaar hôm 25/5 tại vòng play-off tranh suất dự cúp châu Âu. Anh chuyển từ Twente sang Heerenveen cuối tháng 8/2026, nhưng đến nay đã hơn 16 tháng không ra sân thi đấu.

Trung vệ này hiện được Transfermarkt định giá 2 triệu euro. Mức giá cao nhất của anh từng được ghi nhận là 10 triệu euro.

Sinh tại Hà Lan và có mẹ là người Indonesia, Hilgers nhập quốc tịch Indonesia tháng 9/2024. Anh ra mắt đội tuyển trong trận hòa Bahrain 2-2 hôm 10/10/2024, nhưng đến nay mới có 4 lần khoác áo Indonesia và chưa từng đối đầu tuyển Việt Nam. Trận gần nhất của anh cho đội tuyển là thất bại 0-6 trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2026 vào ngày 10/6/2025.

Tuyển Indonesia dự kiến đá hai trận trong dịp FIFA Days tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Theo Antara, Jordan nhiều khả năng là một trong những đối thủ có thể gặp Indonesia tại dịp FIFA Days. Đội bóng Tây Á là á quân Asian Cup 2023 và từng dự World Cup 2026.