Biểu tượng di sản, khát vọng biển lớn trong tương lai

Ngay sau những thước phim ghi lại hành trình 70 năm của một biểu tượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trò chuyện thân tình với các thế hệ cầu thủ của CLB Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội

“Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày của Hà Nội – ngày giải phóng Thủ đô và đúng ngày này 70 năm trước, CLB bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra đời giữa bộn bề của 2 năm sau ngày giải phóng. Điều đó thể hiện sự chăm lo đến đời sống mọi mặt của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Ngành Công an, đặc biệt là Công an Hà Nội đã giành được sự tín nhiệm, được giao trọng trách, nhiệm vụ đặc biệt này. Niềm tin ấy, sự tin tưởng ấy hoàn toàn chính xác, được củng cố và ngày càng được khẳng định” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các cầu thủ thi đấu dưới màu áo Công an Hà Nội cũng chính là những CBCS Công an thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng với màu sắc khác. “CBCS Công an có những người làm nhiệm vụ chuyên môn phục vụ nhân dân, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nhưng có những người mang lại niềm vui cho nhân dân thì đó chính là các cầu thủ chuyên nghiệp của CLB Công an Hà Nội - bản lĩnh, sự đóng góp, niềm tin của người dân và góp phần duy trì tình yêu với bóng đá” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo thi đấu truyền thống của đội bóng

Trong câu chuyện thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc nhớ lại kỷ niệm về trận đấu của các lão tướng Công an Hà Nội – một trận đấu với khán đài chật cứng khán giả. Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam xem trận đấu chia sẻ, lâu lắm cho một trận đấu đông khán giả như thế. “Chúng ta hoàn toàn có cơ hội phát triển bởi đội bóng Công an Hà Nội sống lâu trong sự hâm mộ, lòng yêu mến bóng đá của người hâm mộ, của nhân dân Thủ đô đối với đội bóng. CLB bóng đá Công an Hà Nội không đơn độc, xung quanh có hàng triệu người hâm mộ, người ủng hộ” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, ​Bộ Công an đã có chiến lược, đầu tư bài bản từ đào tạo trẻ cho đến tạo điều kiện cơ sở vật chất. Thành ủy, UBND TP đã giao SVĐ Hàng Đẫy cho Công an Hà Nội, làm sao thiết kế, xây dựng đáp ứng được yêu cầu phải tốt hơn đảm bảo điều kiện thi đấu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở về hướng đi trong tương lai của các cầu thủ khi đi qua thời kỳ thi đấu đỉnh cao, bày tỏ mong muốn CLB sẽ vươn tầm khu vực, châu lục, góp phần vào xây dựng nền bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp thế giới, để đến một ngày Việt Nam có thể đăng cai World Cup …

Trong không khí thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, Ban Huấn luyện, HLV trưởng đã có những đóng góp, cùng đồng hành với đội bóng Công an Hà Nội xây dựng phát triển như ngày hôm nay.