Trao 494 huy chương cho các đơn vị tham dự Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau năm 2026

Ngày 10.10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 cho biết, lễ bế mạc và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã diễn ra ngày 9.10.

Các đơn vị tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau năm 2026

Đại hội năm nay mang chủ đề “Khỏe để cống hiến - Đoàn kết để phát triển”, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ; khơi dậy ý thức rèn luyện thân thể, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động…

Hàng ngàn vận động viên đến từ các đoàn thuộc 16 cụm xã, phường và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… tham gia tranh tài với 19 môn thi đấu. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong người dân.

Đồng thời, phát hiện ra những vận động viên có triển vọng để bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới.

Các môn thi đấu diễn ra sôi nổi từ ngày 21.9 đến ngày 7.10 tại các địa điểm thuộc 2 phường Bạc Liêu và An Xuyên.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh trao giải Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Kiều Ngân

Kết thúc đại hội, Ban tổ chức trao tổng cộng 494 huy chương các loại; trong đó có 129 huy chương Vàng, 129 huy chương Bạc và 236 huy chương Đồng.

Cụm số 1 gồm các phường: An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành và Lý Văn Lâm giành giải Nhất toàn đoàn với 28 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Cụm số 13 gồm các xã: Hòa Bình, Vĩnh Mỹ và Vĩnh Hậu đứng thứ Nhì toàn đoàn với 10 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Cụm số 16 gồm các xã: Vĩnh Lợi, Châu Thới và Hưng Hội đứng thứ Ba toàn đoàn với 9 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp tỉnh. Ảnh: Kiều Ngân

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn tặng Bằng khen đối với 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, chuẩn bị, tổ chức đại hội ở cấp cơ sở và cấp tỉnh…

Theo Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, Đại hội không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị mà còn góp phần cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, quảng bá hình ảnh Cà Mau năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc và đang phát triển.