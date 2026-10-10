Nhận định MU vs Tottenham: Quyết chiến vì 3 điểm

MU quyết tâm tìm lại chiến thắng trên sân nhà

Manchester United bước vào cuộc tiếp đón Tottenham với nhiều nỗi lo về phong độ. Sau 5 vòng đấu, Quỷ đỏ mới giành được 5 điểm, gồm một chiến thắng, hai trận hòa và hai thất bại, chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

MU quyết tâm tận dụng lợi thế sân Old Trafford để tìm lại chiến thắng trước Tottenham.

Dù đánh bại Ipswich 5-2, đoàn quân của HLV Michael Carrick không duy trì được sự ổn định khi lần lượt hòa Everton, thua Man City và chia điểm với Fulham. Những kết quả này cho thấy MU vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội.

Đáng chú ý, thất bại 2-3 trước Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh tiếp tục phơi bày hạn chế trong hệ thống phòng ngự. Dù sớm dẫn trước hai bàn, đội chủ sân Old Trafford vẫn để đối thủ ngược dòng, khiến áp lực dành cho ban huấn luyện ngày càng lớn.

Tuy nhiên, MU vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trên hàng công. Bruno Fernandes đóng vai trò quan trọng trong tổ chức lối chơi, trong khi Bryan Mbeumo mang đến tốc độ và khả năng dứt điểm.

Trước Tottenham, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà, chủ động gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng sớm. Dẫu vậy, sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ là yếu tố quyết định khả năng giành trọn 3 điểm.

Tottenham đối mặt áp lực thoát khỏi nhóm cuối bảng

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn khi chưa giành được chiến thắng nào sau 5 vòng đấu. Với hai trận hòa và ba thất bại, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi mới có 2 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng.

Tottenham hướng tới mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi làm khách trước MU.

Thất bại 2-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà khiến Spurs tiếp tục chịu sức ép. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, đội bóng thành London vẫn thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định, đồng thời bộc lộ khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Khả năng ghi bàn là vấn đề đáng lo ngại nhất của Tottenham khi đội bóng mới có hai pha lập công sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà như MU, Spurs nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, duy trì đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù vậy, thành tích đối đầu vẫn mang đến sự tự tin cho Tottenham. Trước thất bại 0-2 hồi tháng 2/2026, Spurs từng trải qua chuỗi 8 trận bất bại trước MU, trong đó có 5 chiến thắng.

Xét về phong độ tấn công và lợi thế Old Trafford, MU được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Tottenham hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và khai thác tốt những sai sót của đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến: MU: Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Matheus Cunha. Tottenham: Kinsky, Archie Gray, Marcos Senesi, Micky van de Ven, Andrew Robertson, Rodrigo Bentancur, Sandro Tonali, Sávio, Mateus Fernandes, Omar Marmoush, Dominic Solanke. Dự đoán: MU 2-1 Tottenham.