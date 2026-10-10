Đình Bắc quá tải chưa?

"Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4-5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện, thi đấu", Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân sáng 9/10, sau khi thi đấu trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Lion City Sailors tối 8/10. Đây là trận thứ 40 của cầu thủ sinh năm 2004 trong năm dương lịch 2026.

280 ngày qua, quãng thời gian Đình Bắc cày ải căng nhất là từ ngày 24/7 tới 8/10 với 18 trận, tức gần phân nửa số lần ra sân của cầu thủ quê Nghệ An từ đầu năm. Trong đó, có ba thời điểm Đình Bắc phải chơi với tần suất 3 ngày một trận. Đầu tiên là từ ngày 6 tới 12/1 tại bảng A U23 châu Á, từ ngày 16 tới 22/8 tại vòng đấu loại trực tiếp ASEAN Cup và từ ngày 26/9 tới 5/10 ở FIFA ASEAN Cup.

"Cầu thủ phải nghỉ ít nhất 72 giờ đồng hồ giữa hai trận, nhưng đây chỉ là con số tối thiểu. Tình trạng này không nên kéo dài. Nếu không, tỷ lệ chấn thương sẽ gần như cao nhất", chuyên viên vật lý trị liệu Nguyễn Trọng Hương, từng làm việc ở U19 Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo nghiên cứu 'At the Limit' năm 2019 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro), các cầu thủ cần ít nhất 120 giờ (5 ngày) nghỉ giữa hai trận để đạt phong độ tốt nhất suốt mùa giải và giảm nguy cơ chấn thương.

Tần suất 40 trận từ đầu năm tới nay cho thấy Đình Bắc đang bị quá tải. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, số 9 phải tập riêng một buổi và thi đấu trận gặp Lion City Sailors với chân phải băng kín. Đình Bắc cũng không phải ngôi sao duy nhất của tuyển Việt Nam quá tải thời gian qua.

Hoàng Đức không có thể trạng tốt ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hoàng Hên

Cả Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hoàng Hên đều đã chơi 29 trận trong năm nay tính tới hiện tại. Cả hai đều gặp nhiều vấn đề trong khoảng chưa tới 3 tháng vừa qua. Tiền vệ quê Hải Phòng phải tập riêng với bác sĩ tuyển Việt Nam trước khi toàn đội di chuyển tới Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào giải, Hoàng Đức trở lại tập cùng toàn đội nhưng chưa có thể trạng ổn. HLV Kim Sang-sik cho số 14 nghỉ cả trận đầu. Ở 3 trận còn lại, Hoàng Đức chỉ đá chính hai. Trước đó, ngôi sao của CLB Ninh Bình không chơi trận nào trong quãng thời gian giữa ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Trường hợp của Hoàng Hên nghiêm trọng hơn. CLB Hà Nội thông báo sao nhập tịch Brazil phải nghỉ 3 tháng ngay khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026. Điều này đồng nghĩa năm 2026 đã khép lại với Hoàng Hên và anh sẽ vắng mặt ở đợt hội quân FIFA Days tháng 11 của tuyển Việt Nam. Khả năng Hoàng Hên có thể góp mặt ở Asian Cup 2027, diễn ra từ ngày 7/1/2027, đang bị bỏ ngỏ.

Khi so sánh ba trường hợp: Đình Bắc (22 tuổi), Hoàng Đức (28) và Hoàng Hên (32), có thể thấy việc độ tuổi tỷ lệ thuận với mức độ chấn thương. Đình Bắc trẻ nhất, thi đấu nhiều nhất và chỉ phải nghỉ vài ngày. Hoàng Đức trẻ thứ nhì và nghỉ một tháng sau ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn chưa thể lấy lại thể trạng ở FIFA ASEAN Cup 2026. Hoàng Hên lớn tuổi nhất và phải nghỉ tới 3 tháng, dù có số trận bằng Hoàng Đức. Những ngôi sao trên không phải những trường hợp đầu tiên gặp vấn đề vì quá tải.

Hoàng Hên đã 32 tuổi và không thể chịu được cường độ thi đấu như hiện tại. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải

Giống Hoàng Hên, Hoàng Đức và Đình Bắc, Xuân Son chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay trận đầu, trung phong sinh năm 1997 rách cơ đùi sau và phải ngồi ngoài hai tháng. Tương tự như Hoàng Hên, năm 2026 coi như đã hết với Xuân Son. Trước khi ngã gục xuống sân Sijlalak Harupat (Bandung, Indonesia) trong trận đấu với Philppines hôm 26/9, tiền đạo 29 tuổi đã chơi 30 trận trong năm nay.

Trước khi năm 2026 bắt đầu, Xuân Son vừa trải qua hơn 10 tháng rời xa sân cỏ vì gãy chân trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 ngày 5/1/2025, sau 34 lần ra sân kể từ ngày 1/1/2024. Quá tải cũng là lý do khiến ngôi sao của CLB Nam Định phải nhập viện ngay trong đêm tại Bangkok, Thái Lan cách đây hơn một năm.

Xuân Son gần tuổi với Hoàng Đức và Hoàng Hên hơn Đình Bắc.

Hai năm qua, Xuân Son đá 68 trận, con số này đã có thể tăng đáng kể nếu anh không phải nghỉ dài hạn vì gãy chân. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải của năm 2018 và 2019 là trường hợp cũng quá tải ở tuổi 22 như Đình Bắc. Ngày 3/12/2019, cầu thủ sinh năm 1997 chơi trận thứ 60 trong năm, gặp U22 Singapore ở SEA Games 30 và phải rời sân vì bị đau do rách cơ đùi sau. Đây cũng là lần ra sân cuối cùng của Quang Hải trên đất Philippines năm ấy.

Nếu tính cả năm 2018 tới thời điểm trên, ngôi sao khi ấy thuộc biên chế CLB Hà Nội đã chơi 125 trận. Đến cả hiện tại, đấy vẫn là chấn thương nghiêm trọng hiếm hoi trong sự nghiệp của Quang Hải. Điều này cho thấy: Ngay cả những chiến binh bền bỉ nhất và khỏe mạnh nhất, cũng đến lúc chịu thua trước tình trạng quá tải.

Quang Hải đau đớn trên sân Rizal Memorial, Manila cách đây 7 năm. Ảnh: Việt Linh.

Chấn thương này cũng khiến Quang Hải hụt hơi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Người giành giải năm ấy là Đỗ Hùng Dũng, nhân tố tỏa sáng tại SEA Games.

Trở lại với hiện tại, theo FIFPRO, mỗi cầu thủ mỗi năm chỉ nên đá tối đa từ 50 tới 55 trận tùy thể trạng, thể chất mỗi người. Con số lý tưởng là từ 40 tới 50 trận. Về thời gian nghỉ, giữa hai mùa giải, cầu thủ cần nghỉ tối thiểu 5 tuần, tức 5 tuần không hội quân cùng CLB và đội tuyển.

Vòng cuối V.League 2025/26 hạ màn ngày 7/6 và các tuyển thủ Việt Nam bắt đầu hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 từ ngày 22/6. Nhóm cầu thủ này, trong đó có Đình Bắc, Hoàng Hên, Hoàng Đức và Xuân Son, chỉ có 15 ngày, tức khoảng hai tuần, để nghỉ ngơi.