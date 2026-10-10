Lê Giang Patrik từng tính giải nghệ khi về Việt Nam

Lê Giang Patrik chia sẻ nhiều về quyết định quay lại Việt Nam, những khó khăn ban đầu, khác biệt văn hóa, nỗi cô đơn, hành trình đợi nhận quốc tịch và triết lý thủ môn của mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên VTV.

Từng tính giải nghệ trước khi về Việt Nam

- PV: Cảm xúc của anh khi được người hâm mộ Việt Nam yêu quý?

- Lê Giang Patrik: Đó là vinh dự lớn. Nếu phải chọn một từ để diễn tả cảm xúc của tôi, chắc chắn là 'biết ơn'. Tôi không chỉ tập trung vào danh hiệu hay việc trở thành nhà vô địch, mà sau đó là cả hành trình dài. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng khi chẳng ai biết tên tôi. Chính điều đó tiếp thêm động lực và thúc đẩy tôi tốt hơn từng ngày để theo đuổi ước mơ.

- Điều gì khiến anh trở về Việt Nam?

- Đây là một trong những quyết định lớn và khó khăn nhất đời tôi. Khi ấy, tôi nghĩ đến việc nên tiếp tục sự nghiệp hay giải nghệ. Rồi tôi đến đất nước hoàn toàn mới mà không biết ngôn ngữ hay hiểu văn hóa. Nhưng tôi cảm thấy mình muốn tới Việt Nam, không chỉ để chơi bóng, mà còn để tìm lại cội nguồn. Tôi cũng biết đây là giấc mơ của cha tôi (ông Lê Nam Giang, người Hà Nội - PV) và gia đình ở Việt Nam. Vì vậy, tôi quyết định về quê cha và điều này thay đổi hoàn toàn đời tôi.

- Anh phải thích nghi với những thay đổi nào ở Việt Nam?

- Rất nhiều! Lớn nhất là khác biệt văn hóa giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Tôi không biết tiếng Việt và đến đây một mình, không có bạn bè hay gia đình hỗ trợ. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất đời tôi. Tôi tự lập từ năm 17 tuổi và biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng khi đến Việt Nam, tôi lại thấy cô đơn. Sự cô đơn hoàn toàn khác với việc sống một mình. Có lẽ, đây là lần đầu tôi thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn ấy.

Tôi nhớ những ngày gọi điện cho anh trai (Emil Lê Giang - PV) và bạn thân rồi tự hỏi mình có quyết định đúng hay không. Nhưng tôi tin mọi chuyện đều có lý do. Tôi đã bước tiếp và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi hạnh phúc vì mọi thử thách ấy, vì chính chúng nhào nặn tôi và giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Lê Giang Patrik chơi bóng ở châu Âu tới nhỏ tới năm 2022. Ảnh: IGNV.

- Anh có tự đặt giới hạn thời gian để mình có quốc tịch Việt Nam?

- Khi về Việt Nam, mục tiêu lớn nhất của tôi là cống hiến cho tuyển quốc gia. Ban đầu, tôi tự đặt ra hạn định 6 tháng để có quốc tịch, nhưng cuối cùng mất tới 3 năm rưỡi. Anh hình dung được không? Chẳng từ ngữ nào diễn tả được ý nghĩa của khoảnh khắc tôi trở thành công dân Việt Nam.

Sau này, khi trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn. Tôi nhìn sâu vào nội tâm mình và tự nói: 'Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ cố gắng hết mình, sống cuộc đời của mình và luôn trung thực với bản thân'. Đó là điều quan trọng nhất. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến nếu bạn có cái tâm trong sáng.

- Đó là câu chuyện của 3 năm rưỡi trước. Nhưng đó không phải lần đầu anh về Việt Nam.

- Tôi lần đầu về Việt Nam thăm gia đình cuối năm 2008. Khi ấy, mọi con phố đều tràn ngập không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ. Lúc bấy giờ, tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup - PV). Sau 17 năm, tôi cũng đang khoác áo đội tuyển quốc gia này.

Lần đầu đó mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ khi ấy mình gặp HLV Mai Đức Chung và có vài buổi tập, trận đấu tập cùng đội của chú. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã lên tuyển U16, U17 Slovakia nên kế hoạch không phải ở lại Việt Nam chơi bóng.

Nhiều đơn vị truyền thông đưa tin rằng dạo đó tôi về Việt Nam thử việc, nhưng tôi muốn đính chính mình đến đây để trải nghiệm. Lúc bấy giờ, tôi chưa sẵn sàng về Việt Nam, bởi nơi đây giống như vũ trụ hoàn toàn khác với tôi.

Lê Giang Patrik tặng áo tuyển Việt Nam của mình cho HLV Mai Đức Chung kèm lời nhắn gửi: "Chúc chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc". Ảnh: FBNV.

- Theo anh, không khí cổ động bóng đá Việt Nam khác châu Âu thế nào?

- Hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, tôi nghĩ: 'Chuyện gì đang diễn ra vậy?'. Châu Âu cũng có rất nhiều người hâm mộ bóng đá nhưng không khí rất khác. Ở Việt Nam, bạn cảm nhận được rằng mọi người dân đều kết nối với bóng đá. Khi tuyển quốc gia thi đấu, cả dân tộc như hòa làm một. Cổ động viên Việt Nam rất nhiệt huyết và thực sự yêu bóng đá.

- Trước đây, anh chỉ là người quan sát không khí cổ động bóng đá Việt Nam. Giờ đây, anh là trung tâm của sự cổ vũ ấy. Cảm giác có gì khác?

- Tôi thấy vẫn vậy. Tôi nổi da gà khi đứng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 và thấy hàng vạn khán giả hát vang quốc ca. Giờ nhớ lại, tôi vẫn nổi da gà. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi.

Đặc biệt là khi gia đình tôi bay từ Slovakia và bạn thân tôi bay từ Praha, CH Czech sang cổ vũ tuyển Việt Nam. Lòng tôi lúc đó trỗi dậy niềm tin mạnh mẽ rằng chúng tôi không thể thua. Tuyển Việt Nam sẽ thắng và cùng nhau ăn mừng cột mốc lịch sử này. Khi thi đấu cho đội tuyển, tôi cảm thấy mình và mọi người dân Việt hòa làm một.

- Tuyển Việt Nam giờ có nhiều cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Anh có thấy dễ hòa nhập hơn trong đội hình sử dụng nhiều ngôn ngữ?

- Sau gần 4 năm ở Việt Nam, tôi đã cảm thấy mình là một phần nơi đây. Tôi tự hào nói mình là người Việt. Càng ở đây lâu, tôi càng thấy Việt Nam là nhà. Trên tuyển, đồng đội rất ấm áp với tôi và giúp tôi thích nghi nhanh nhất có thể. Tôi tin thành công của chúng tôi xuất phát từ tình đồng đội ấy. Đó là "vũ khí" mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Khi chúng ta mạnh mẽ và đoàn kết từ bên trong, chúng ta sẽ thể hiện tốt nhất trên sân.

- Từng thi đấu ở nhiều nơi tại châu Âu và tiếp xúc nhiều văn hóa, việc đó có tạo cho anh lợi thế về giao tiếp và sử dụng nhiều ngôn ngữ trong đội?

- Chắc chắn rồi. Tiếng Slovakia là tiếng mẹ đẻ của tôi. Tôi cũng nói được tiếng Hungary, Anh, đã học tiếng Đức và đang nói tiếng Việt. Tổng cộng 6 thứ tiếng đấy!

Lê Giang Patrik ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Đây là giải đấu đầu tiên của anh cùng các "Chiến binh sao vàng". Ảnh: Đinh Hà.

Ảnh hưởng từ anh trai và thông điệp gửi tới các cầu thủ Việt kiều

- Tôi biết anh thường giao tiếp với đồng đội bằng ngôn ngữ riêng. Việc chuyển đổi ngôn ngữ có tự nhiên với anh?

- Thủ môn giỏi không chỉ biết cứu thua xuất thần. Người hâm mộ thường phấn khích trước những pha cản phá đẹp mắt và nghĩ đó là yếu tố quyết định trình độ thủ môn. Nhưng vai trò thực sự của chúng tôi là mang lại sự bình tĩnh cho toàn đội và là thủ lĩnh đích thực.

Bạn phải trở thành thủ lĩnh tốt để chỉ đạo không chỉ hàng phòng ngự, mà cả đội hình, đồng thời phải đọc tình huống tốt. Nếu bạn mắc lỗi, không còn ai phía sau sửa sai. Nếu tiền đạo bỏ lỡ cơ hội mười mươi, mọi người có thể sẽ bỏ qua, nhưng thủ môn để thủng lưới lại là chuyện khác. Thủ môn đôi khi chịu thiệt và là vị trí khó khăn nhất.

- Hành trình bóng đá của anh bắt đầu từ việc ngưỡng mộ anh trai Emil . Hãy chia sẻ về ý nghĩa sự hiện diện của anh trai trong cuộc đời anh.

- Emil là người hùng của tôi. Tôi lớn lên dưới cái bóng của anh ấy, nhưng điều đó giúp tôi có ngày hôm nay, vì tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy tôi cũng tồn tại và có vị trí của riêng mình. Mọi thành công hay mục tiêu tôi hướng tới đều không chỉ riêng cho bản thân, mà còn đại diện cho gia đình và những người bên cạnh tôi khi tôi chưa là ai cả.

- Anh có chơi bóng với Emil khi rảnh rỗi?

- Lý do tôi trở thành thủ môn vì hồi nhỏ hai anh em chơi bóng với nhau. Anh ấy đá tiền đạo và lớn hơn nên bắt tôi vào đứng khung thành để tập sút. Sau này khi vào đội bóng, khi thủ môn chính chấn thương, Emil bảo tôi bắt thử. Hồi đó tôi nhỏ nhất đội nên không thể từ chối. Sau đó, tôi yêu cảm giác bay nhảy và cản phá. Mọi người gọi tôi là 'báo nhỏ'. Tuy nhiên, tôi từng bị bảo sẽ không thể theo chuyên nghiệp vì quá lùn.

- Giờ anh cao hơn anh trai mình rồi.

- Tôi áp dụng luật hấp dẫn. Mỗi dịp Giáng sinh, tôi chỉ ước mình cao lên. Giờ tôi cao hơn Emil 10 cm. Tôi đã chứng minh tất cả đã sai.

Gia đình Lê Giang. Emil là người áo đen. Ảnh: IGNV.

- Anh coi Emil là người hùng. Điều gì ở anh ấy khiến anh ngưỡng mộ?

- Tôi tự hào về cách sống của Emil. Anh ấy là người cha, người chồng tuyệt vời và rất có trách nhiệm. Tôi luôn tin tưởng và xin lời khuyên từ Emil. Vì anh sẽ luôn nói thật những gì mình nghĩ, chứ không phải những điều tôi muốn nghe.

Anh ấy thường là người chỉ trích tôi gay gắt nhất, nhưng cũng chính vì thế, lời khen của Emil sau chung kết ASEAN Cup 2026: "Em xứng đáng khi đã nỗ lực và hy sinh cả cuộc đời" mang ý nghĩa rất lớn với tôi.

- Chính sách sử dụng cầu thủ có dòng máu nước ngoài của bóng đá Việt Nam cởi mở hơn rất nhiều khi anh về nước. Điều đó có ý nghĩa ra sao với anh và các cầu thủ khác?

- Việt Nam luôn cởi mở chào đón kiều bào về nước. Tôi rất hạnh phúc nếu có thể truyền cảm hứng cho một cầu thủ Việt kiều nào đó. Ở đây, cánh cửa luôn rộng mở. Bằng những kinh nghiệm đã học hỏi được ở châu Âu, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời và đóng góp cho quê hương.

- Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh có điều gì muốn gửi gắm tới khán giả?

- Xin chào khán giả Việt Nam! Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để cống hiến nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều!

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.