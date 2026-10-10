Liverpool đại chiến Man City, MU gặp Tottenham

Liverpool đại chiến Man City vào 22 giờ 30 phút ngày mai (11/10). (Ảnh: LFC)

Ngoại hạng Anh trở lại từ tối 10/10 với Arsenal tiếp Leeds United lúc 18 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Manchester United gặp Tottenham lúc 23 giờ 30 phút trong trận đấu đáng chú ý còn lại của ngày thứ Bảy. Cả hai đội đều đang cần cải thiện phong độ sau giai đoạn đầu mùa chưa thật sự ổn định.

Trận cầu được chờ đợi nhất vòng 6 diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/10, khi Liverpool tiếp Manchester City tại Anfield. Man City bước vào vòng đấu với vị trí dẫn đầu và thành tích toàn thắng, trong khi Liverpool đang dần tìm được nhịp độ dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola. Cuộc đối đầu cũng đưa hai chân sút đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn của giải là Erling Haaland và Alexander Isak vào thế đối đầu trực tiếp.

Tại La Liga vòng 8, Barcelona tiếp Getafe lúc 23 giờ 30 phút ngày 10/10. Đến 2 giờ sáng 11/10, Real Madrid gặp Villarreal tại Santiago Bernabeu. Atletico Madrid thi đấu sớm hơn, làm khách trước Alaves lúc 21 giờ 15 phút.

Serie A bước vào vòng 6 với Inter Milan tiếp Parma lúc 23 giờ ngày 10/10, trước khi Napoli gặp Frosinone lúc 1 giờ 45 phút ngày 11/10. Sang ngày Chủ nhật, AC Milan làm khách Sassuolo lúc 23 giờ, còn Juventus gặp Cagliari lúc 1 giờ 45 phút ngày 12/10. Inter hiện vẫn bất bại và có cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Ở Bundesliga vòng 5, Bayern Munich làm khách Augsburg lúc 20 giờ 30 phút ngày 10/10. Cùng giờ, Bayer Leverkusen gặp Mainz, trong khi RB Leipzig tiếp Eintracht Frankfurt lúc 23 giờ 30 phút. Dortmund đã thi đấu trận sớm của vòng này với Werder Bremen.

Tại Ligue 1 vòng 6, Paris Saint-Germain tiếp Le Mans lúc 1 giờ 45 phút ngày 11/10. Monaco gặp Toulouse cùng khung giờ, trong khi Marseille làm khách Troyes lúc 1 giờ 45 phút ngày 12/10 phút.