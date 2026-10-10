Thanh niên tử vong khi chạy vỏ lãi tốc độ cao, giải đua ở Cần Thơ bị hủy

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Ngày 10/10, lãnh đạo UBND phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) xác nhận địa phương đã quyết định dừng tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra cùng ngày trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn dọc đường Nguyễn Trãi.

Theo đại diện Ban tổ chức, qua rà soát, đơn vị nhận thấy công tác tổ chức giải chưa bảo đảm các yêu cầu về an toàn nên quyết định dừng giải đấu.

Chiếc vỏ lãi bị gãy làm đôi. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 9/10, một thanh niên cùng nhóm người đến phường Ngã Năm để chuẩn bị tham dự giải đua. Trong lúc điều khiển vỏ lãi chạy tốc độ cao trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, người này gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khi chiếc vỏ lãi đang lao nhanh trên sông, phương tiện bất ngờ gãy làm đôi. Người điều khiển rơi xuống nước, bất tỉnh và tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra bên ngoài khu vực đường đua dự kiến tổ chức. Lãnh đạo UBND phường Ngã Năm cho biết nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên đăng ký thi đấu, mà gặp nạn khi điều khiển phương tiện tập luyện gần khu vực đường đua, trước thời điểm diễn ra giải chính thức.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 dự kiến quy tụ 48 vận động viên đến từ Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long, tranh tài trên đường đua dài 700m.

Theo điều lệ, các vận động viên sử dụng vỏ composite dài 5,2m, nặng 40-45kg, lắp động cơ xăng công suất 20 mã lực. Giải nhất có tiền thưởng 40 triệu đồng cùng một vỏ lãi, máy nổ và bộ chân vịt. Các giải tiếp theo có mức thưởng từ 5-20 triệu đồng kèm hiện vật.