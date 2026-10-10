Tỷ lệ thắng Arsenal vs Leeds mới nhất theo siêu máy tính Opta

Arsenal tiếp đón Leeds United tại Emirates trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27. Trận đấu diễn ra lúc 12h30 ngày 10/10 theo giờ Anh, tương ứng 18h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội sau quãng nghỉ quốc tế tháng 10.

Hình minh họa.

Trước giờ bóng lăn, Opta Analyst đã công bố dự báo chính thức từ siêu máy tính. Arsenal được đánh giá vượt trội về khả năng giành 3 điểm, nhưng Leeds bước vào Emirates với chuỗi bất bại từ đầu mùa và đủ cơ sở để khiến nhà đương kim vô địch phải thận trọng.

Opta dự đoán Arsenal có 68,9% khả năng thắng

Theo Opta Analyst, siêu máy tính đã chạy 10.000 lượt mô phỏng trước trận. Arsenal chiến thắng trong 68,9% số kịch bản, Leeds thắng 13,7%, còn khả năng hai đội chia điểm là 17,3%.

Như vậy, xác suất Arsenal giành chiến thắng cao gấp khoảng 5 lần Leeds. Đây là mức chênh lệch đủ lớn để Pháo thủ được xem là đội chiếm ưu thế rõ rệt trên mô hình dữ liệu.

Tuy nhiên, vẫn có 31,0% số kịch bản mà Arsenal không thắng, bao gồm 17,3% khả năng hòa và 13,7% khả năng Leeds tạo nên bất ngờ.

Vì sao Arsenal được Opta đánh giá cao?

Lợi thế sân Emirates là một trong những cơ sở quan trọng.

Arsenal thắng cả hai trận Premier League sân nhà từ đầu mùa, lần lượt vượt qua Coventry City 3-0 và Chelsea 2-1. Martin Ødegaard và Kai Havertz đều ghi bàn trong cả hai trận đấu này.

Pháo thủ cũng bước vào vòng 6 với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, giành 12 điểm sau 5 trận. Arsenal đang đứng đầu bảng Opta Power Rankings với điểm sức mạnh 100,0, cao nhất trong số các CLB được hệ thống này đánh giá.

Điểm trừ là Arsenal vừa nhận thất bại 0-3 trước Brighton ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Đây là trận thua đậm nhất của họ kể từ tháng 5/2023, cũng trước Brighton. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2024, đội bóng của Mikel Arteta mới chỉ một lần thua hai trận Premier League liên tiếp.

Điều đó giúp lý giải vì sao mô hình vẫn đặt Arsenal ở mức gần 70% khả năng chiến thắng, bất chấp cú sảy chân ở vòng đấu gần nhất.

Leeds bất bại nhưng hàng công chưa thật sự bùng nổ

Leeds không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Đội bóng của Daniel Farke chưa thua sau 5 vòng đầu tiên, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là lần đầu Leeds khởi đầu một mùa giải bất bại qua 5 trận kể từ chiến dịch Championship 2019/20, mùa bóng họ giành quyền thăng hạng dưới thời Marcelo Bielsa.

Dù vậy, vấn đề của Leeds nằm ở khả năng ghi bàn. Họ mới có 3 bàn tại Premier League mùa này và bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau trận hòa Crystal Palace 0-0.

Dominic Calvert-Lewin là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của đội khách. Tiền đạo này nằm trong nhóm 10 cầu thủ dẫn đầu Premier League về số pha không chiến thành công, số tình huống di chuyển kết thúc trong vòng cấm và số lần pressing cường độ cao bên phần sân đối phương.

Trước một Arsenal thường kiểm soát bóng nhiều, khả năng tranh chấp và tạo sức ép của Calvert-Lewin có thể trở thành phương án để Leeds giảm bớt áp lực.

Thành tích đối đầu nghiêng mạnh về Arsenal

Lịch sử gần đây càng củng cố vị thế cửa trên của đội chủ sân Emirates.

Arsenal thắng 9 trong 10 lần gần nhất gặp Leeds tại Premier League, hòa trận còn lại. Đáng chú ý, Pháo thủ toàn thắng 7 cuộc đối đầu gần nhất với tổng tỷ số 24-5.

Leeds chưa thắng trên sân Arsenal kể từ trận đấu tháng 5/2003. Khi đó, chiến thắng 3-2 của Leeds khiến Arsenal chính thức mất cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League.

Arsenal cũng thường xuyên ghi nhiều bàn trước đối thủ này. Trong lịch sử Premier League, họ đã có 9 trận ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Leeds.

Những con số trên là một phần lý do khiến siêu máy tính trao cho Leeds chỉ 13,7% khả năng thắng.

Arsenal có thể phải điều chỉnh hàng công

Quãng nghỉ quốc tế để lại một số vấn đề nhân sự cho Arteta.

Opta cho biết Kai Havertz gặp chấn thương gân kheo khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Đức. Christos Tzolis cũng gặp vấn đề tương tự, trong khi Ødegaard bị đau mắt cá trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha nhưng được kỳ vọng có thể thi đấu.

Nếu Havertz vắng mặt, Viktor Gyökeres có thể có lần đầu đá chính tại Premier League mùa này. Tiền đạo người Thụy Điển vừa ghi 4 bàn trong 4 trận cho đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung vừa qua.

Sự trở lại của Gyökeres có thể giúp Arsenal bổ sung một mẫu trung phong trực diện hơn, đặc biệt trong trường hợp Leeds bố trí hàng thủ thấp và đông người.

Leeds có thể gây khó cho Arsenal theo cách nào?

13,7% là con số thấp, nhưng Leeds vẫn có những điểm tựa.

Thứ nhất là trạng thái bất bại. Sau 5 vòng chưa thua, đội khách có đủ sự tự tin để bước vào Emirates mà không cần quá e ngại.

Thứ hai, Arsenal vừa trải qua một thất bại nặng nề trước Brighton và có một số cầu thủ gặp vấn đề thể lực sau kỳ nghỉ quốc tế.

Leeds cũng không nhất thiết phải tranh chấp quyền kiểm soát bóng với Arsenal. Một đội hình thấp, giữ khoảng cách giữa các tuyến và tìm kiếm cơ hội từ bóng dài hoặc tình huống cố định có thể là cách tiếp cận thực tế hơn.

Nếu đội khách duy trì tỷ số 0-0 trong thời gian dài, sức ép dành cho Arsenal sẽ tăng lên. Nhưng nếu Pháo thủ ghi bàn sớm, Leeds có nguy cơ phải dâng đội hình và để lộ thêm khoảng trống.

Con số 68,9% nên được hiểu thế nào?

Tỷ lệ 68,9% không đồng nghĩa Arsenal chắc chắn chiến thắng.

Hiểu đơn giản, trong 10.000 kịch bản được siêu máy tính Opta mô phỏng với dữ liệu trước trận, Arsenal thắng khoảng 6.890 lần, Leeds thắng khoảng 1.370 lần và số còn lại kết thúc hòa.

Đây là công cụ giúp đánh giá tương quan sức mạnh trước giờ bóng lăn, chứ không phải dự báo chính xác kết quả.

Thẻ đỏ, chấn thương, một bàn thắng sớm, sai lầm cá nhân hay tình huống cố định đều có thể khiến trận đấu thực tế diễn biến rất khác mô hình.

Các tỷ lệ 68,9%, 17,3% và 13,7% là xác suất phân tích thể thao của Opta, không phải tỷ lệ cá cược, không phải lời khuyên đặt cược và không bảo đảm kết quả.

Nhìn tổng thể, Arsenal có lợi thế rất rõ nhờ sân nhà, thành tích đối đầu và sức mạnh đội hình. Nhưng chuỗi 5 trận bất bại của Leeds là lời cảnh báo rằng đây chưa chắc là một trận đấu dễ dàng như khoảng cách xác suất mà siêu máy tính đưa ra.