Baleba phải chứng minh MU không mua nhầm

Manchester United trả Brighton 65 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí, để có Carlos Baleba trong mùa hè. Với một tiền vệ mới 22 tuổi, chưa phải ngôi sao hàng đầu Premier League và vừa trải qua giai đoạn không ổn định về thể lực, đây rõ ràng không phải khoản đầu tư nhỏ.

Baleba càng được chờ đợi vì anh chưa thể ra sân. Chấn thương mắt cá khiến tuyển thủ Cameroon đứng ngoài trong lúc MU khởi đầu mùa giải chật vật, chỉ thắng một trong 5 vòng Premier League và nhận 8 bàn thua.

HLV Michael Carrick đã thử Kobbie Mainoo đá cùng Youri Tielemans ở trung tâm. Mainoo chơi tốt, Tielemans có những thống kê ổn về chuyền bóng và quãng đường di chuyển, nhưng MU vẫn quá dễ bị xuyên qua khi mất bóng. Không ít tình huống, đối thủ chỉ cần thoát khỏi lớp pressing đầu tiên là có thể chạy thẳng vào khoảng trống trước hàng thủ.

Bởi vậy, sự vắng mặt của Baleba vô tình khiến kỳ vọng dành cho anh lớn hơn. Từ một bản hợp đồng đắt giá, tiền vệ này dần được nhìn như lời giải cho điểm yếu đã tồn tại nhiều năm ở Old Trafford.

Nhưng 65 triệu bảng thực sự mua được điều gì?

MU trả tiền cho thứ họ thiếu nhất

Nếu nhìn vào bàn thắng và kiến tạo, Baleba khó tạo cảm giác của một tiền vệ trị giá 65 triệu bảng.

Mùa trước tại Brighton, anh chơi 31 trận Premier League, đá chính 23 lần với khoảng 1.677 phút. Baleba không ghi bàn, không kiến tạo, chỉ có 9 đường chuyền dẫn tới cú sút và một cơ hội lớn tạo ra. Anh đứng thứ 7 trong đội về số đường chuyền chính xác trung bình mỗi 90 phút và thứ 16 về số cơ hội lớn tạo ra.

MU vì thế không mua Baleba để thay Bruno Fernandes sáng tạo hay biến anh thành người điều khiển toàn bộ nhịp chơi.

Giá trị của tiền vệ Cameroon nằm ở những công việc ít nổi bật hơn nhưng MU đang thiếu: tranh chấp, thu hồi bóng, che khoảng trống và đưa bóng thoát khỏi sức ép.

Baleba là mảnh ghép MU còn thiếu ở tuyến giữa.

Mùa 2025/26, Baleba có 37 pha tắc bóng, 29 lần cắt bóng và 105 tình huống thu hồi bóng cho Brighton. Anh thắng 102 pha tranh chấp, đạt tỷ lệ khoảng 50%, đồng thời hoàn thành 86,1% số đường chuyền.

Nhìn xa hơn một mùa, khả năng phá lối chơi của Baleba còn rõ hơn. Ở Premier League 2024/25, anh có 36 lần đánh chặn dù chỉ đá chính 20 trận, thuộc nhóm tiền vệ nổi bật của giải ở thông số này. Khả năng kéo bóng cũng là một điểm mạnh, với khoảng 6,3 pha đưa bóng tiến lên mỗi 90 phút trong một số thống kê chuyên sâu.

Những con số này giải thích phần nào vì sao MU chịu trả giá cao.

Tielemans chuyền bóng tốt hơn và có kinh nghiệm tổ chức trận đấu. Mainoo xử lý trong phạm vi hẹp tốt, còn Fernandes vẫn là nguồn sáng tạo chính. Tuy nhiên, cả ba không mang đến cùng lúc tốc độ, sức mạnh, phạm vi hoạt động và khả năng tự đưa bóng vượt qua lớp pressing như Baleba.

MU đã thiếu mẫu tiền vệ như vậy trong nhiều năm. Paul Pogba từng được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò toàn diện ở trung tuyến, nhưng điểm mạnh thực sự của anh thiên về tấn công và sáng tạo hơn là liên tục che phủ không gian rộng.

Baleba khác. Anh có thể nhận bóng khi quay lưng, chịu va chạm rồi đưa bóng vượt qua đối thủ bằng sức mạnh hoặc những bước chạy trực diện. Khi không có bóng, tốc độ và thể chất giúp anh xử lý những khoảng trống mà tuyến giữa MU thường để lộ trong các tình huống chuyển trạng thái.

Vì vậy, cách đánh giá Baleba không nên bắt đầu từ số bàn hay kiến tạo. Nếu anh chơi tốt, MU trước hết phải bớt bị phản công trực diện, đoạt lại bóng nhanh hơn và thoát pressing ổn định hơn.

Đồng tiền chỉ thực sự lên tiếng khi những vấn đề ấy giảm đi.

65 triệu bảng không mua được một người sửa cả MU

Vấn đề là kỳ vọng đang có dấu hiệu vượt quá khả năng của một cầu thủ.

MU chi gần 150 triệu bảng để làm mới tuyến giữa trong hè, đưa về Baleba, Tielemans và Andrey Santos. Sau 5 vòng, Carrick vẫn chưa tìm ra cấu trúc tối ưu cho những con người mới.

Baleba trở lại thậm chí khiến bài toán lựa chọn khó hơn.

Mainoo đang có phong độ tốt nhất sự nghiệp. Nếu Baleba đá cùng anh, MU sẽ sở hữu một cặp tiền vệ trẻ, giàu thể lực và khả năng kéo bóng, nhưng có thể thiếu người điều tiết như Tielemans. Nếu Baleba đá với Tielemans, Mainoo phải nhường chỗ dù đang chơi tốt. Santos cũng không được mua về chỉ để trở thành phương án dự phòng dài hạn.

Baleba vì thế không tự động khiến mọi thứ tốt lên. HLV Carrick phải đặt anh vào đúng vai trò.

Baleba sẽ bị soi rất kỹ ở Manchester United.

Nếu sử dụng cầu thủ 22 tuổi như một số 6 đứng cố định trước hàng thủ, MU có nguy cơ lãng phí khả năng di chuyển và kéo bóng của anh. Nếu để Baleba dâng quá cao, khoảng trống phía sau lại xuất hiện. Còn nếu yêu cầu anh cầm nhịp và sáng tạo như một regista, Carrick đang đòi hỏi thứ chưa phải sở trường của cầu thủ này.

Thông số tại Brighton đã cho thấy điều đó. Baleba giỏi đưa bóng thoát khỏi áp lực hơn là tung ra đường chuyền cuối cùng. Anh có khả năng giúp MU tiến bóng, nhưng người hoàn thành bước tiếp theo vẫn phải là Fernandes, Tielemans, Mainoo hoặc các cầu thủ tấn công.

Vì thế, mức phí 65 triệu bảng không đồng nghĩa MU đã mua một tiền vệ hoàn chỉnh. Họ trả số tiền lớn vì những phẩm chất Baleba có đang tương đối khan hiếm: còn trẻ, quen Premier League, mạnh về thể chất, phòng ngự trên không gian rộng và đủ khả năng xử lý bóng dưới áp lực.

Trận gặp Tottenham cuối tuần này, nếu Baleba ra sân, cũng chưa phải thời điểm hợp lý để đưa ra phán quyết. Anh vừa trở lại sau chấn thương mắt cá, mới có những phút thi đấu trong một trận giao hữu kín và nhiều khả năng chỉ xuất phát từ ghế dự bị.

Nhưng khi Baleba đạt thể trạng tốt và bắt đầu đá thường xuyên, MU sẽ không thể trì hoãn câu hỏi về khoản đầu tư này mãi.

Một tiền vệ giá 65 triệu bảng không nhất thiết phải ghi 10 bàn mỗi mùa. Với Baleba, hiệu quả có thể được nhìn thấy ở Mainoo được giải phóng hơn, Fernandes không phải lùi quá sâu, hàng thủ ít phải đối mặt với các đợt phản công ba đánh ba và MU không còn để đối thủ xuyên qua trung tuyến quá dễ dàng.

Nếu những vấn đề đó vẫn còn nguyên, Baleba có thể vẫn là một cầu thủ tốt, nhưng mức phí lên tới 70 triệu bảng sẽ khó được bảo vệ.

MU không trả tiền để Baleba làm tất cả. Họ trả 65 triệu bảng vì tin anh có thể làm rất tốt những việc đội bóng này đã thiếu quá lâu.