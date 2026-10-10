MU đấu Tottenham: Old Trafford 'xóa' các danh hiệu của Man City

“Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford sẽ lại treo tấm băng rôn nổi tiếng, từng đếm từng năm mà “gã hàng xóm ồn ào” Man City không giành được danh hiệu.

Dòng chữ “51 năm” sẽ xuất hiện trên khán đài Stretford End, như một cách phủ nhận mọi thành công của Man City kể từ năm 1976.

CĐV MU sẽ trưng bày phiên bản cập nhật của băng rôn nổi tiếng. Ảnh: ESPN

Old Trafford trở về quá khứ với một trong những tấm băng rôn nổi tiếng nhất của sân đấu này, cũng như trong lịch sử bóng đá Anh. Suốt nhiều thập niên, nó nhắc nhở Man City về số năm đội bóng không thể nâng cao một chiếc cúp nào.

Việc bị Premier League xác định có tội trong vụ 115 cáo buộc ảnh hưởng nghiêm trọng đến di sản mà Man City xây dựng trong gần hai thập niên qua.

Người hâm mộ MU, dù thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, sẵn sàng “xóa” thành công của đại kình địch, như một cách để khẳng định không danh hiệu nào của đối thủ thoát khỏi tranh cãi.

Stretford End, khán đài phía tây huyền thoại của “Nhà hát của những giấc mơ”, sẽ là một trong những điểm nóng ở vòng 6 Premier League cuối tuần này.

MU tiếp Tottenham, lúc 23h30 ngày 10/10, và CĐV “Quỷ đỏ” dự định biến trận đấu thành màn phản đối quyết liệt nhắm vào Man City.

Theo The Athletic, người hâm mộ MU sẽ sử dụng một tấm băng rôn quá đỗi quen thuộc với bóng đá Anh.

Trên tấm vải rộng 5 mét, kể từ năm 2000, các CĐV đội bóng giàu thành tích nhất thành Manchester cập nhật qua từng mùa số năm Man City không giành được danh hiệu. Đến năm 2011, con số được ghi là “35 năm”.

Mùa giải ấy, Man City chấm dứt cơn khát bằng chức vô địch FA Cup. Đó là danh hiệu đầu tiên của CLB sau 35 năm, đồng thời cũng là thành công đầu tiên dưới thời các ông chủ đến từ UAE, tiếp quản đội bóng năm 2008.

Sau những diễn biến của vụ án, tấm băng rôn trở lại với sức nặng lớn hơn bao giờ hết cùng dòng chữ mới: “51 năm”.

Khán đài phía tây nổi tiếng bậc nhất thế giới của Old Trafford. Ảnh: MUFC

Theo cách đó, người hâm mộ MU thẳng tay “xóa” 20 danh hiệu Man City giành được kể từ khi chấm dứt cơn khát, dù cuộc điều tra xác định CLB vi phạm các quy định tài chính chỉ trong giai đoạn từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18.

Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải đã diễn ra. Ngày 13/9, Man City thắng 1-0 tại Old Trafford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, dù Phil Foden phải “đi tắm sớm” sau 23 phút bóng lăn. Khi ấy, vẫn còn vài ngày nữa vụ bê bối lớn nhất trong những năm gần đây mới bùng nổ.

Giờ đây, trong trận gặp Tottenham mà thầy trò Michael Carrick buộc phải giành chiến thắng, các CĐV MU bắt đầu một giai đoạn phản đối mới nhằm vào đối thủ cùng thành phố.

Chắc chắn, xen kẽ trận đấu sẽ có những khoảng thời gian người hâm mộ MU phản đối giới chủ. Dù vậy, tâm điểm vẫn là tấm băng rôn từng khiến đối phương nhức nhối nhất tại Stretford End: “51 năm”, để “xóa” lịch sử.