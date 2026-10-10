Đa dạng sắc màu thể thao tại hồ Hoàn Kiếm:Người dân Thủ đô hào hứng trải nghiệm, tìm môn thể thao phù hợp

Vận động viên phô diễn kỹ thuật tại khu vực trải nghiệm môn cầu mây

Tại các khu vực trải nghiệm xung quanh hồ Hoàn Kiếm, không khí thể thao diễn ra vô cùng náo nhiệt với nhiều hình thức vận động phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Ban Tổ chức đã bố trí các không gian chức năng chuyên biệt nhằm hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tổ chức thi đấu giao lưu giữa các vận động viên, huấn luyện viên với người dân Thủ đô và du khách.

Giao lưu đá cầu, rèn luyện sự dẻo dai và phản xạ linh hoạt

Ở khu vực các môn thể thao dùng chân, đá cầu và cầu mây mang đến những hình ảnh vô cùng bắt mắt với sự tham gia của các vận động viên giàu kinh nghiệm.

Những nhịp tâng cầu khéo léo, cú chuyền cầu nhịp nhàng cùng các pha tung người móc cầu điệu nghệ của các vận động viên cầu mây đã khiến đông đảo khán giả quây quanh cổ vũ nhiệt tình.

Người dân thử sức với cầu mây

Nhờ sự uốn nắn và hướng dẫn tận tình, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng bước vào sân thử sức với những cú đá cầu đầu tiên.

Các đội chơi dồn toàn bộ sức lực trong lượt thi đấu giao lưu kéo co

Không khí rộn ràng tiếp tục lan tỏa tại khu vực tổ chức thi đấu kéo co và đẩy gậy. Hình ảnh các đội chơi dồn sức trong từng nhịp kéo co giằng co kịch tính hay hai lực sĩ tập trung cao độ, trụ vững từng thế đẩy gậy trên mặt đường phố đi bộ đã tạo nên bức tranh thể thao đầy sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng vang khắp một góc hồ Gươm.

Hai vận động viên đẩy gậy tập trung cao độ, giằng co quyết liệt trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của người dân

Trái ngược với sự náo nhiệt của các môn vận động thể lực, khu vực cờ vua mang lại một khoảng không gian có phần yên tĩnh.

Những bàn cờ vua được thu hút đông đảo kì thủ đủ mọi lứa tuổi, từ các em thiếu nhi đến người cao tuổi. Hình ảnh các cặp đối thủ trầm ngâm suy tính từng nước đi đã tạo nên nét văn hóa giao lưu thể thao trí tuệ nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Tập trung cao độ bên bàn cờ vua

Sân chơi cầu lông ghi nhận không khí luyện tập đầy năng lượng của người dân Thủ đô. Bất kì ai, từ người già, trẻ nhỏ cho đến các nhóm bạn trẻ đều có thể cầm vợt hòa mình vào những đường cầu nhịp nhàng.

Những pha cầu lông nhịp nhàng, tạo nên không khí rèn luyện thân thể tươi vui

Khu vực bóng bàn đón nhận đông đảo quần chúng với các lượt giao lưu sôi nổi diễn ra liên tục trên các bàn đấu. Bên cạnh những trận cầu kịch tính của các tay vợt phong trào, điểm nhấn thu hút đông đảo người xem chính là sự xuất hiện của mô hình bàn bóng bàn lục giác.

Bàn bóng bàn lục giác thu hút đông đảo người dân theo dõi và chờ đến lượt trải nghiệm

Bên cạnh đó, sự góp mặt của nhiều môn võ truyền thống và hiện đại bao gồm Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và Võ cổ truyền đã giới thiệu trọn vẹn sự phong phú của các loại hình vận động thể chất đến công chúng, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia và lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Trận giao lưu pickleball diễn ra sôi nổi

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, người dân Thủ đô không chỉ có những phút giây thư giãn, vận động bổ ích mà còn có cơ hội tìm ra môn thể thao yêu thích, phù hợp với thể trạng và điều kiện của bản thân.

Đây là tiền đề quan trọng để khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen tập luyện lâu dài, từng bước xây dựng lối sống năng động và khỏe mạnh trong cộng đồng.