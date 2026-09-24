Hoa hậu Việt suýt rơi vương miện khi 'đấu' 80 người đẹp

Tối 23/9, sự kiện Welcome Ceremony & Press Conference thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra ở Thái Lan. Chương trình quy tụ khoảng 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đại diện Việt Nam là Emoura Phạm tự tin xuất hiện và hô tên trên sân khấu sự kiện. Cô diện thiết kế xuyên thấu với màu cam nổi bật. Người đẹp sau đó có màn catwalk uyển chuyển. Song cô gặp sự cố, bị vấp khi bước xuống bậc thang. Emoura Phạm suýt rơi vương miện. Người đẹp nhanh chóng dùng hai tay để giữ lại vương miện. Cô được khen xử lý tình huống bình tĩnh, tiếp tục hoàn thiện màn trình diễn.

Emoura Phạm gặp sự cố tại sự kiện thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026. Ảnh: MGVN.

Emoura Phạm đang nhập cuộc tốt tại Miss Grand International 2026. Trước đó, người đẹp cũng lọt top 10 thí sinh của vòng bình chọn Pre-arrival. Thành tích này giúp cô có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao.

Trong buổi gặp gỡ, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, người đẹp lựa chọn kể về hành trình của ba thế hệ phụ nữ trong gia đình, từ bà ngoại, mẹ đến chính bản thân.

Emoura cho biết cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và giàu nghị lực. Cô chia sẻ mẹ từng phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường và theo đuổi việc học. Chính nghị lực của bà và mẹ đã trở thành nền tảng để Emoura có được những cơ hội mà cô trân trọng ngày hôm nay.

Hình ảnh Emoura tại Miss Grand International 2026. Ảnh: IGNV.

Khi lớn lên, Emoura có cơ hội học tập tại những môi trường giáo dục tốt ở Việt Nam. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ học tại một trường nội trú, hoàn thành chương trình trung học và sau đó theo đuổi chuyên ngành diễn xuất.

"Tôi không nghĩ ai cũng có cơ hội được học tập và theo đuổi chuyên ngành nghệ thuật. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy đó là một đặc ân đặc biệt đối với mình. Đó cũng chính là lý do gia đình và tôi bắt đầu dự án xây 100 cây cầu cho quê hương. Chúng tôi xây dựng những cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để trẻ em có thể tiếp cận giáo dục thuận lợi hơn, các gia đình có thêm những cơ hội tốt đẹp hơn và để những ước mơ có thể thực sự trở thành hiện thực", Emoura chia sẻ.

Ngoài các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và đồng hành cùng ban tổ chức, dàn thí sinh của Miss Grand International 2026 sẽ lần lượt tham gia các phần thi chính thức gồm tài năng, trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục dân tộc. Đêm bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, trước khi chung kết được tổ chức vào 10/10.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.