'Lên hương' tiến gần mốc 100 tỷ đồng, chuẩn bị phát hành tại Mỹ

Phim “Lên hương” phát hành tại Mỹ với tựa đề “Luck for Sale” - Ảnh: NSX.

Theo thông tin từ nhà sản xuất VIC-N Studio, “Lên hương” sẽ được phát hành tại các rạp ở Mỹ từ ngày 9/10. Đây là bước mở rộng thị trường của bộ phim sau khi ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 14/9, với các suất chiếu đặc biệt diễn ra trong ba ngày 11 - 13/9.

Tính đến 17 giờ ngày 23/9, “Lên hương” đạt tổng doanh thu trong nước hơn 82 tỷ đồng. Riêng trong ngày 23/9, phim bán được 19.446 vé, đạt doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng từ 2.396 suất chiếu. Với kết quả này, phim đang tiếp tục duy trì lượng khán giả tại hệ thống rạp và tiến gần mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

“Lên hương” thuộc thể loại tâm lý gia đình, do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đạo diễn, xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát) và bà Mũi (Hồng Đào), một người làm dịch vụ tang lễ. Từ công việc đặc thù này, câu chuyện mở ra những mối quan hệ giữa các thế hệ, cùng những khúc mắc liên quan đến gia đình và quá khứ.

Bộ phim lựa chọn dịch vụ tang lễ làm một trong những không gian chính để phát triển câu chuyện. Bên cạnh đó là các bối cảnh như salon tóc, lò vịt... được ê-kíp tìm kiếm tại những địa điểm đang hoạt động thay vì dựng mới hoàn toàn.

Theo đạo diễn Khương Ngọc, việc sử dụng các không gian thực tế giúp diễn viên và ê-kíp có điều kiện tiếp cận rõ hơn với công việc, sinh hoạt của nhân vật.

Sau khi phim ra mắt, đoàn phim tổ chức các chuyến giao lưu với khán giả tại TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Mỹ Tho, Cần Thơ và Long An. Một số hoạt động được thực hiện theo đề nghị của khán giả, trong đó có màn tái hiện đám cưới của hai nhân vật Tâm và Ánh tại Cần Thơ.

Việc phát hành “Luck for Sale” tại Mỹ tiếp tục đưa một phim Việt đến thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả của bộ phim tại thị trường này sẽ cần được đánh giá sau khi chính thức ra rạp.