JRPG mới đạt 92 điểm, gây chú ý mùa GOTY 2026

Tháng 9/2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm lớn, nhưng Trails in the Sky 2nd Chapter vẫn tạo dấu ấn nhờ màn ra mắt được giới phê bình đánh giá cao. Tựa JRPG mới của Nihon Falcom đạt 92 điểm trên OpenCritic, vượt thành tích 90 điểm của phần trước và nhanh chóng được đưa vào những cuộc thảo luận về các trò chơi đáng chú ý trong năm nay.

Trails in the Sky 2nd Chapter là bản làm lại của The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, phát hành năm 2006.

Trails in the Sky 2nd Chapter là bản làm lại của The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, từng phát hành lần đầu năm 2006. Trò chơi đồng thời tiếp nối trực tiếp Trails in the Sky 1st Chapter, phiên bản được phát hành trước đó gần một năm. Theo bảng thống kê được GameRant dẫn lại tại thời điểm bài viết được công bố, tựa game nằm trong nhóm những sản phẩm có điểm đánh giá cao của năm 2026, bên cạnh Mythmatch, Forza Horizon 6 và Mina the Hollower.

Không chỉ nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình, Trails in the Sky 2nd Chapter còn ghi nhận kết quả đáng chú ý trên PC. Số liệu được dẫn lại cho thấy 96% đánh giá của người chơi trên Steam là tích cực, tương ứng mức xếp loại Very Positive. Kết quả này cho thấy bản remake không chỉ dựa vào sức hút của thương hiệu cũ mà còn nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng sau khi phát hành.

Về nội dung, trò chơi tiếp tục câu chuyện của Estelle Bright, nữ Bracer trẻ đến từ vương quốc Liberl. Sau khi Joshua bất ngờ biến mất, Estelle bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích và lời giải cho những bí ẩn liên quan. Câu chuyện mới tiếp tục khai thác các mối quan hệ giữa nhân vật, đồng thời mở rộng thế giới vốn đã được xây dựng từ phần trước. Hệ thống chiến đấu cũng được duy trì theo hướng kết hợp giữa hành động thời gian thực và cơ chế theo lượt, hướng tới cả người chơi yêu thích JRPG truyền thống lẫn phong cách hiện đại.

Tựa JRPG nhận 92 điểm OpenCritic và 96% đánh giá tích cực trên Steam theo số liệu được dẫn lại.

Những lời khen dành cho trò chơi tập trung vào phần hình ảnh được nâng cấp, gameplay được trau chuốt và chiều sâu của thế giới. Hệ thống nhân vật cùng cách triển khai câu chuyện cũng là những yếu tố được đánh giá tích cực, góp phần tạo nên sức hút cho hành trình của Estelle. Với điểm số 92 trên OpenCritic và tỷ lệ đánh giá tích cực cao trên Steam, tựa game vì vậy đã bắt đầu được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về Game of the Year 2026, cũng như khả năng xuất hiện ở hạng mục Best RPG tại The Game Awards.

Tuy nhiên, những thành tích ban đầu chưa đồng nghĩa Trails in the Sky 2nd Chapter chắc chắn được đề cử hoặc giành giải. Năm 2026 vẫn còn nhiều sản phẩm lớn có thể xuất hiện trong giai đoạn cuối năm, trong khi danh sách đề cử chính thức chưa được xác định. Ở thời điểm hiện tại, màn ra mắt với điểm số cao vẫn giúp bản remake của Nihon Falcom trở thành một cái tên đáng chú ý, đồng thời cho thấy sức hút của những JRPG thiên về cốt truyện khi được làm mới với phần hình ảnh và gameplay được nâng cấp.