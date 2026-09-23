NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

Tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Trước khi trao nhẫn, cặp đôi dành cho nhau những lời thề nguyện, nhắc về gần 20 năm quen biết và hành trình từ đồng nghiệp trở thành bạn đời.

Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu lễ cưới, Ngọc Quỳnh ví hôn nhân với Thùy Anh như vai diễn đặc biệt - vai diễn không có kịch bản, đạo diễn hay sự diễn xuất.

“Hơn nửa cuộc đời làm nghề biểu diễn, anh đã đi qua rất nhiều vai diễn, vui có, buồn có. Nhưng hôm nay anh bước vào vai diễn mới, không kịch bản, không đạo diễn, không diễn xuất, chỉ có anh và em đứng trên sân khấu này, viết tiếp câu chuyện của mình”, nam diễn viên nói.

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Khoảnh khắc Ngọc Quỳnh và Thùy Anh bước vào lễ đường, nói lời thề nguyện.

Ngọc Quỳnh cho rằng cả hai đến bên nhau có thể không sớm nhưng “chưa bao giờ là muộn”. Anh không hứa mang đến cho Thùy Anh một cuộc sống hoàn hảo, chỉ hứa đồng hành cùng cô qua những vui buồn của cuộc sống.

“Anh đã sống nhiều cuộc đời trên sân khấu, nhưng có lẽ vai diễn anh muốn giữ lâu nhất là làm chồng của em”, anh nói.

Đáp lại, Thùy Anh nhắc về những ngày trước khi gặp bạn đời. Nữ diễn viên từng nghĩ nửa đời sau chỉ cần bình yên là đủ. Nhưng sự xuất hiện của Ngọc Quỳnh khiến cô nhận ra mình vẫn mong được yêu thương, được dựa vào một người và có thể kể những câu chuyện trong lòng mà không phải lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Để đứng cạnh anh hôm nay, em đã đi qua những ngày chẳng dễ dàng, anh cũng vậy. Có lẽ vì thế mà em càng trân trọng vì sau tất cả, chúng mình vẫn đang nắm tay nhau”, Thùy Anh nói.

Cặp đôi trao nhẫn trước sự chứng kiến của người thân, đồng nghiệp.

Thay vì mời rượu, cặp đôi tặng hoa cho bố mẹ hai bên.

Nữ diễn viên gọi Ngọc Quỳnh là “một trong những món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng” và mong cả hai cùng hạnh phúc thêm ít nhất 45 năm.

Trong phóng sự cưới, Thùy Anh kể cô và Ngọc Quỳnh đã quen biết gần 20 năm. Khi cô mới chập chững bước vào nghề, Ngọc Quỳnh đã có những vai diễn được nhiều khán giả biết đến.

Thùy Anh khi ấy ngưỡng mộ đàn anh bởi sự say nghề, nghiêm túc và chỉn chu trong công việc. Điều đặc biệt là cô từng dự cả hai đám cưới trước của Ngọc Quỳnh. Nhưng khi ấy, Thùy Anh chỉ xuất hiện với tư cách đồng nghiệp và một vị khách gửi lời chúc mừng.

“Hai lần anh bước vào lễ đường, em đều có mặt nhưng chỉ là một đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc mừng. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày người bước về phía anh lại là em”, cô kể.

Mối quan hệ của cả hai thay đổi khi họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Thùy Anh nhận ra phía sau người diễn viên mà cô từng ngưỡng mộ trên sân khấu là người đàn ông chân thành.

Theo nữ diễn viên, tình yêu của họ không được tạo nên bởi những điều lớn lao mà được nuôi dưỡng từ những chuyện giản dị, đời thường.

“Hóa ra tình yêu đẹp nhất không phải gặp nhau thật sớm, mà là gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ bao dung, đủ tình thương và chắc chắn muốn cùng người kia đi tiếp”, Thùy Anh nói.

Nữ diễn viên cũng nhắc lại hình ảnh của họ cách đây nhiều năm: cô ngồi dưới khán phòng với tư cách khán giả, còn Ngọc Quỳnh đứng trên sân khấu.

“12 năm trước em ngồi dưới làm khán giả, anh đứng trên sân khấu. Còn hôm nay, em không phải đứng dưới nhìn anh nữa, em bước lên đứng cạnh anh, không chỉ trên sân khấu mà cả chặng đường phía trước”, cô nói.

“Cảm ơn anh xuất hiện đúng lúc để những năm tháng đã qua không chỉ là ký ức mà là con đường của chúng ta ngày hôm nay”, cô chia sẻ thêm.

Nhiều nghệ sĩ dự đám cưới của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh gồm NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, diễn viên Mạnh Hưng, Minh Tít,ơ Thương Cin, Mai Huê,

Đám cưới của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh diễn ra tối 23/9 tại một nhà hàng ở Hồ Tây với khoảng 400 khách mời. Trước đó, cặp đôi dành khoảng ba tháng chuẩn bị cho ngày trọng đại, thực hiện nhiều bộ ảnh, trong đó có bộ ảnh tại Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cả hai cùng công tác và cũng là nơi gắn với câu chuyện tình cảm của họ.

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024. Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ. Thùy Anh có một con trai riêng, còn Ngọc Quỳnh có ba người con.

Cặp đôi từng chia sẻ họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, thấu hiểu và hòa hợp trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hiện cả hai sống cùng các con.