Công thức mặc đẹp cho ngày giao mùa: Tạm cất chiếc quần jeans quen thuộc

Tối giản nhưng có gu

Hãy tạm cất những chiếc quần jeans quen thuộc và chuyển sang quần cargo mang cảm hứng thời trang thiết thực. Kết hợp cùng áo thun trắng, hoặc áo sơ mi voan mỏng và áo khoác da, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục trông tối giản, nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán.

Một đôi giày cao gót mũi nhọn, cùng chiếc túi có tính ứng dụng cao sẽ tạo thêm chút tinh thần đường phố cho tổng thể.

Phong cách sporty

Áo gió vải dù là tâm điểm của thời trang giao mùa. Không chỉ mang tinh thần thể thao, kiểu áo này còn cực kỳ tiện cho những ngày thời tiết chưa thực sự mát mẻ.

Hãy phối cùng các loại quần dáng rộng, túi xách quai cầm và một đôi giày cao gót họa tiết da động vật. Sự tương phản giữa sự tiện lợi của trang phục thể thao và một chút cầu kỳ ở họa tiết sẽ khiến tổng thể trang phục thú vị hơn nhiều.

Giảm tối đa sự nghiêm túc của trang phục công sở

Những món đồ cơ bản của tủ đồ công sở hoàn toàn có thể mặc theo cách mới. Áo sơ mi kẻ sọc kết hợp chân váy midi là công thức an toàn, nhưng bạn có thể thay đổi cảm giác của trang phục tùy thời tiết.

Ngày nào nắng ấm, hãy đi cùng sandal đế xuồng và túi đeo vai trắng. Khi trời mát mẻ hơn, chỉ cần đổi sang boots và một chiếc túi tote da lộn là vibe trang phục khác hẳn.

Tinh thần Scandi hiện đại

Nếu cần thêm cảm hứng, hãy nhìn về Copenhagen Fashion Week. Tinh thần Scandi mùa này không nhất thiết phải tối giản đến mức nhàm chán, mà nằm ở cách đưa những món đồ quen thuộc vào phom dáng mới.

Một chiếc áo khoác dạng khăn màu kaki, quần ống suông và giày bệt họa tiết là đủ tạo nên diện mạo chỉn chu. Thêm một chiếc túi đang thịnh hành để tổng thể hiện đại hơn.