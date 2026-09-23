Hiểm họa từ 'mồi câu' tình dục và giàu có ảo trong phim AI

Làn sóng phim AI đang cố bẻ cong góc nhìn thực tại của giớ trẻ

Những thước phim có tạo hình nhân vật đẹp. Ảnh minh họa

Không chỉ gây mất ngủ trầm trọng, làn sóng phim AI và truyện audio khai thác triệt để yếu tố tình dục, sự giàu có vô thực và những màn "đổi đời" chớp nhoáng đang âm thầm đẩy người trẻ vào một cuộc khủng hoảng kỳ vọng, làm méo mó nghiêm trọng góc nhìn của một bạn trẻ mới lớn.

Sức hút của những thước phim này nằm ở công thức "bóp méo thực tại". Đó là thế giới của xuyên không, tiên hiệp, ông trùm mafia hay quý tộc hoàng gia, nơi những kẻ tay trắng bỗng chốc nắm giữ tiền tài, quyền lực vô biên. Đặc biệt, để giữ chân người xem, hàng loạt phân cảnh nhạy cảm, gợi dục được lồng ghép như một thứ "gia vị độc hại" kích thích trí tò mò đến cực độ.

Những bộ phim có mô-típ giống nhau. Ảnh minh họa

Quỳnh Vy, một bạn trẻ tại Hà Nội, cho biết cô xem các bộ phim do AI sản xuất bất cứ khi nào rảnh rỗi: sau giờ tan học, lúc nấu ăn, thậm chí trong bữa cơm cùng gia đình. Hết nền tảng này, cô lại chuyển sang YouTube, TikTok hoặc tải thêm các ứng dụng mới chỉ để thỏa mãn cơn khát nội dung.

“Càng xem, em càng khó dừng lại. Thiếu ngủ khiến em uể oải, kiệt sức và mất tập trung cho các tiết học. Thế nhưng, chỉ cần lướt đến những video đấy, em lại bấm vào một cách vô thức,” Quỳnh Vy thừa nhận.

Trong khi đó, Thúy Hằng (34 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) nhanh chóng nhận ra sự nghèo nàn của các kịch bản AI: nhân vật một màu, mô-típ lặp lại đến nhàm chán. Dù không bị lôi kéo bởi những nội dung này, cô lại phải chứng kiến nhiều hệ lụy khác từ những người xung quanh.

Tại nơi làm việc của Hằng, một đồng nghiệp bật truyện audio suốt 8 tiếng làm việc như một dạng "tiếng ồn trắng". Tâm trí bị phân tán từng phút theo từng diễn biến tiếp theo, kéo theo tiến độ công việc trượt dài một cách đáng báo động.

Ba "mồi câu" độc hại từ công nghệ AI

Sức hút của những thước phim này nằm ở công thức "bóp méo thực tại". Đó là thế giới của xuyên không, tiên hiệp, ông trùm mafia hay hoàng gia — nơi những kẻ tay trắng bỗng chốc nắm giữ tiền tài và quyền lực vô biên.

Dưới góc độ chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Hà Nội) chỉ ra rằng: Các nhà sản xuất nội dung AI đang tận dụng triệt để 3 nhóm kích thích bản năng:

Người trẻ đang đắm chìm trong làn sóng phim AI. Ảnh minh họa

Rạn nứt các mối quan hệ thực tế: Việc lồng ghép dày đặc các phân cảnh nhạy cảm và drama tình ái vô lý tạo nên một thứ "doping cảm xúc" độc hại. Đã quen với sự kích thích dồn dập trên phim AI, người trẻ dễ vỡ mộng và quay sang chê bai tình yêu ngoài đời thực — vốn cần trách nhiệm và sự kiên nhẫn — là tẻ nhạt, thiếu cảm xúc.

Hội chứng "ảo tưởng giàu sang": Các kịch bản đổi đời chớp nhoáng vô hình trung đánh đồng thành công với biệt thự, siêu xe chỉ sau một đêm. Điều này khiến người trẻ bắt đầu coi thường con đường tích lũy bền vững thông qua học tập và lao động chân chính.

Áp lực tự ti và tâm lý sốt ruột: Khi khoảng cách giữa ảo tưởng trên màn ảnh và thực tế quá lớn, sự tự ti và áp lực so sánh xã hội bắt đầu xâm chiếm. Như bác sĩ Thu phân tích, tâm lý sốt ruột muốn "vút sáng" nhanh chóng này sẽ vô tình đẩy người trẻ vào cạm bẫy của những hành vi làm giàu liều lĩnh, đầy rủi ro pháp lý.

Xây dựng "sức đề kháng" hay để AI nuốt chửng cuộc đời?

Ảnh hưởng của phim AI mang tính độc lập tùy thuộc vào nền tảng cá nhân, tư duy phản biện và thời lượng tiếp xúc. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là khi thế giới ảo lấn áp hoàn toàn đời thực, người trẻ chìm đắm trong mộng tưởng, bất mãn với cuộc đời mình, mất động lực phấn đấu.

Uể oải, kiệt sức khi dành nhiều thời gian cho phim AI. Ảnh minh họa

Để không trở thành "nạn nhân" của thuật toán, người trẻ cần chủ động đặt ra 3 câu hỏi tự vấn trước mỗi thước phim:

Nội dung này đang cố tạo cho mình ảo mộng gì?

Nó đang kích thích phần con hay phần người?

Đâu là ranh giới giữa giải trí vô hại và sự bóp méo thực tại?

Hơn hết, cần nhận thức rõ rằng: tình yêu đích thực ít khi kịch tính như phim ảnh; nền tảng tài chính vững chắc phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt chứ không có chuyện "đổi đời" sau một đêm; và giá trị của một con người không bao giờ nằm ở việc họ quyến rũ hay giàu có đến mức nào trên màn ảnh ảo.

Bạn có thường xuyên xem các nội dung phim ngắn AI trên mạng xã hội không, và bạn nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng như thế nào sau những giờ lướt video đó?