Nỗ lực bất thành của Kiều Oanh

Kiều Oanh không phải gương mặt xa lạ với khán giả Việt. Hơn 30 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ đi qua nhiều loại hình nghệ thuật, từ cải lương, hài kịch đến truyền hình và có một chỗ đứng nhất định trong đời sống sân khấu phía Nam. Dù vậy, so với chặng đường dài kể trên, dấu ấn của Kiều Oanh ở điện ảnh vẫn khá mờ nhạt.

Thực tế, vài năm qua, điện ảnh Việt bùng nổ về số lượng dự án, nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu từ đó cũng xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh rộng. Hữu Châu, Thanh Thủy, Thành Lộc hay Hồng Vân đều có thêm những vai diễn tương đối dài hơi. Kiều Oanh cũng không đứng ngoài xu hướng ấy, song số phim cô góp mặt vẫn khá ít, phần lớn nhân vật có thời lượng ít ỏi, khó để khán giả ghi nhớ.

Phải đến Út Lan 2, Kiều Oanh mới thực sự được trao một vai nặng ký hơn, với nhiều khoảng diễn cả về tâm lý lẫn hành động. Đáng tiếc, bộ phim còn không ít vụng về trong cách xây dựng nhân vật, trong khi màn thể hiện của Kiều Oanh cũng có nhiều điểm chưa thuyết phục.

Nỗ lực của Kiều Oanh

Út Lan 2 lấy bối cảnh miền sông nước Nam Bộ, xoay quanh Đen (Phương Nam), người đàn ông sống bằng nghề chài lưới, bắt rắn. Biến cố bắt đầu ập đến khi anh bắt được một con rắn hai đầu kỳ lạ rồi đem bán cho Tư Bảnh (Kiều Oanh), người phụ nữ giàu có tiếng trong vùng. Kể từ đó, những chuyện chẳng lành liên tục xảy ra, từ việc vợ Đen chết sau khi bị rắn cắn, con gái anh xuất hiện những biểu hiện lạ, trong khi ngôi làng cũng liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn.

Giữa hàng loạt biến cố ấy, Tư Bảnh dần lộ ra là một trong những người nắm giữ nhiều bí mật. Bà sống trong căn nhà bề thế, lại có sở thích kỳ quặc là thu mua những loài rắn độc, hiếm gặp, trong đó đáng chú ý nhất là con rắn hai đầu Đen mang tới. Càng về sau, những góc khuất quanh người phụ nữ này càng được hé mở, từ chuyện uống máu rắn, những lời đồn về Hà Bá cho tới mối ân oán đã âm ỉ suốt nhiều năm trong làng.

Kiều Oanh vào vai Tư Bảnh, người phụ nữ giàu có, lạnh lùng, nắm giữ nhiều bí mật trong Út Lan 2.

Ban đầu, nhân vật của Kiều Oanh hiện lên là một người phụ nữ sắc sảo, nham hiểm và có phần khó đoán. Bà sống khép kín, lúc nào cũng giữ vẻ thờ ơ, đôi khi tỏ ra coi thường người nghèo, lại thường có những hành động mờ ám khiến người xem dễ tin đây là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, càng về sau, khi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ, Tư Bảnh hiện ra phức tạp hơn vẻ ngoài ban đầu. Phía sau sự lạnh lùng ấy là những tổn thương, uẩn khúc và một quá khứ đã đeo bám nhân vật suốt nhiều năm.

Ở phương diện diễn xuất, Kiều Oanh cho thấy sự phù hợp với vai Tư Bảnh ngay từ những cảnh đầu. Kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu giúp cô kiểm soát khá tốt ánh mắt và nét mặt, đủ để khiến khán giả cảm nhận có điều gì bất thường ẩn sau vẻ bình thản của nhân vật. Chất hài quen thuộc vẫn thấp thoáng trong cách nhả thoại.

Kiều Oanh cho thấy sự lăn xả khi nhận một vai đòi hỏi khá nhiều về thể lực. Cô tự thực hiện phần lớn các cảnh hành động, từ những màn vật lộn, giằng co đến các phân đoạn dưới đầm nước. Dù phần hành động của phim chưa hẳn tạo được nhiều điểm nhấn, sự chủ động về hình thể vẫn giúp màn thể hiện của Kiều Oanh có thêm năng lượng, nhất là ở những đoạn cao trào.

Khi bí mật về mối liên hệ giữa Tư Bảnh và Hà Bá được hé lộ, nhân vật cũng hiện ra với nhiều góc khuất và tổn thương hơn. Đáng tiếc, cách dẫn dắt còn khá vội khiến trường đoạn cuối chưa tạo được nhiều cảm xúc, dù đây vốn là nút thắt quan trọng để khép lại hành trình của Tư Bảnh. Riêng Kiều Oanh xử lý khá ổn phần này, nhất là ở khoảnh khắc nhân vật nhận lại con và để những cảm xúc bị kìm nén trước đó bật ra khá tự nhiên.

Út Lan 2 cho Kiều Oanh nhiều đất diễn hơn, từ những phân đoạn tâm lý đến các cảnh giằng co.

Chưa đủ thuyết phục

Thực chất, nhân vật của Kiều Oanh có một hướng phát triển tương đối thú vị. Tư Bảnh ban đầu được xây theo mô-típ phản diện ẩn mình quen thuộc, khiến người xem dễ tin bà là người đứng sau những chuyện bất thường trong làng, khá giống cách Út Lan phần đầu từng dẫn dắt khán giả. Về sau, bộ phim lật ngược những nghi ngờ ban đầu, hé lộ Tư Bảnh thực chất mang một câu chuyện hoàn toàn khác phía sau vẻ ngoài đáng ngờ ấy. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cách xây dựng nhân vật trước đó lại chưa đủ thú vị để cú xoay chuyển này chinh phục khán giả.

Những chi tiết quanh Tư Bảnh phần lớn khá lạ mắt nhưng chủ yếu để tạo vẻ kỳ quặc, nguy hiểm cho nhân vật. Việc thu mua rắn độc, uống máu rắn, nét diễn cố tỏ ra nguy hiểm hay những lần chửi bới người nghèo đều tạo cảm giác bộ phim đang cố đánh lạc hướng khán giả một cách khá lộ liễu. Hiếm khi nào từ những chi tiết ấy, khán giả hiểu thêm Tư Bảnh là người thế nào, đang che giấu điều gì. Thành ra, phim càng cố phủ lên nhân vật nhiều dấu hiệu đáng ngờ, Tư Bảnh càng trở nên màu mè.

Một hạn chế khác là Tư Bảnh gần như không có nhiều khoảng trống để bộc lộ đời sống bên trong. Phim cho khán giả biết bà đã trải qua chuyện gì, từng có mối liên hệ ra sao với Hà Bá, nhưng lại ít cho thấy bà nghĩ gì về tất cả những chuyện ấy. Những giằng co, day dứt hay mất mát của nhân vật hầu như bị bỏ qua.

Những màn tung hứng tạo tiếng cười giữa Kiều Oanh và Kim Phương cũng không thực sự hiệu quả. Nhịp đối đáp giữa hai nhân vật nhiều lúc khá gượng, thiếu độ ăn ý cần thiết, trong khi cách tung miếng lại cũ, đôi chỗ lạc quẻ, kém tự nhiên. Khi những cảnh như vậy xuất hiện nhiều lần, trải nghiệm xem cũng bị đứt quãng và khó giữ được cảm xúc liền mạch.

Dù lăn xả với vai diễn, Kiều Oanh vẫn chưa thể tạo dấu ấn khi nhân vật Tư Bảnh còn nhiều hạn chế trong cách xây dựng.

Bản thân màn thể hiện của Kiều Oanh cũng chưa thật sự thoát khỏi những hạn chế trong cách diễn quen thuộc. Ở không ít phân đoạn, cách diễn của cô vẫn khá đậm màu sân khấu, từ nhịp thoại, cách nhấn chữ. Những lựa chọn vốn có thể hiệu quả khi đứng trên sân khấu lại trở nên dễ thấy hơn trước ống kính, đặc biệt ở các cận cảnh, tạo cảm giác lên gân.

Út Lan 2 vẫn là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh vốn khá thưa thớt của Kiều Oanh, cho cô cơ hội đến gần hơn với khán giả bằng một vai diễn có nhiều thử thách. Chỉ tiếc là, một tiền đề có nhiều khả năng khai thác lại chưa được phát triển tới nơi tới chốn, khiến những cố gắng của nữ diễn viên cũng chưa thể phát huy trọn vẹn.