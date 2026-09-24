Đại diện Việt Nam thắng ngoạn mục ở Miss Grand International 2026

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 80 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước.

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand International chính thức công bố Top 10 thí sinh giành chiến thắng ở hạng mục bình chọn Grand Day Experience. Emoura Phạm góp mặt trong danh sách này sau màn bứt phá ở những giờ cuối, qua đó giành thêm một đặc quyền đáng chú ý tại cuộc thi.

Emoura Phạm giành chiến thắng thứ 2 tại Miss Grand International 2026 sau thành tích Top 10 thí sinh được bình chọn ở hạng mục Pre Arrival.

Theo kết quả được công bố, Emoura Phạm không chỉ lọt Top 10 mà còn là thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất trong nhóm chiến thắng. Đáng chú ý, cô cũng là người đẹp duy nhất đến từ châu Á góp mặt trong Top 10 Grand Day Experience năm nay.

Với kết quả này, Emoura Phạm sẽ nhận được những đặc quyền dành cho các thí sinh chiến thắng hạng mục bình chọn. Cô có cơ hội tham quan trụ sở Miss Grand International, khám phá căn hộ dành cho tân hoa hậu và giao lưu cùng chủ tịch cuộc thi.

Chiến thắng của Emoura Phạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi đại diện Việt Nam tiếp tục có thêm một thành tích tại cuộc thi. Một số ý kiến cho rằng kết quả này cho thấy sức hút của Emoura Phạm trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp, đặc biệt khi cô tạo được màn bứt phá vào thời điểm quan trọng.

Trước đó, Emoura Phạm từng khiến người hâm mộ lo lắng khi không xuất hiện trong Top 10 ở bảng bình chọn. Tuy nhiên, tình thế thay đổi trong những giờ cuối trước khi cổng bình chọn đóng lại. Đại diện Việt Nam liên tục nhận được sự ủng hộ và tăng lượng bình chọn, qua đó lội ngược dòng để giành vị trí dẫn đầu.

Đây cũng được xem là chiến thắng thứ hai của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn ở hạng mục bình chọn Top 10 Pre Arrival của cuộc thi.

Emoura Phạm duy trì phong độ trong những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000 tại TP.HCM. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Anh, cô từng có thời gian dài sinh sống tại Việt Nam trước khi sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi. Trải nghiệm trong môi trường đa văn hóa giúp người đẹp tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh và nhanh chóng thích nghi khi tham gia các hoạt động quốc tế.

Emoura Phạm sở hữu chiều cao khoảng 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Cô gây ấn tượng với đường nét gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và gu thời trang trẻ trung, hiện đại.

Tại Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý. Trong các hoạt động của cuộc thi, cô duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh. Khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cũng giúp Emoura Phạm thuận lợi kết nối với khán giả quốc tế. Bên cạnh đó, cô tích cực tham gia những phần thi và hoạt động bình chọn, từng bước tạo dấu ấn riêng trong hành trình chinh phục vương miện.

Emoura Phạm giữ năng lượng tích cực trong hành trình tham gia Miss Grand International 2026.

Người đẹp Việt Nam được kỳ vọng đăng quang Miss Grand International 2026.