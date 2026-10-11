M51.4 sẽ đưa tên lửa đạn đạo Pháp đi xa đến đâu?

Tên lửa M51.3 vừa được lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược Pháp đưa vào trạng thái hoạt động từ tháng 10-2025, nhưng thế hệ tiếp theo đã được khởi động.

Ngày 28-8-2025, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) giao cho ArianeGroup hợp đồng phát triển và sản xuất M51.4, phiên bản thứ 4 của dòng M51.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, M51.4 sẽ có hiệu suất được cải thiện, đặc biệt về tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá phòng thủ đối phương.

Những nâng cấp này nhằm duy trì độ tin cậy của thành phần răn đe hạt nhân trên biển trước sự thay đổi của môi trường đe dọa.

Tầm bắn là yếu tố dễ được chú ý nhất. Tuy nhiên, với một tên lửa đạn đạo chiến lược, đi xa hơn không phải mục tiêu duy nhất.

Khả năng đưa phần mang đầu đạn đến đúng khu vực dự kiến và duy trì khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ cũng quan trọng không kém.

M51.4 vì thế không phải một thiết kế hoàn toàn tách biệt, mà tiếp tục cách Pháp phát triển dòng M51 theo từng bước nâng cấp.

M51.1, M51.2 và M51.3 lần lượt đưa công nghệ mới vào cùng một hệ thống. DGA cho biết phương thức phát triển theo từng "bước tăng cường" giúp dòng M51 liên tục tích hợp công nghệ mới và đáp ứng những yêu cầu tác chiến thay đổi.

Về nền tảng mang phóng, M51.4 sẽ được triển khai trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Le Triomphant hiện nay.

Quan trọng hơn, nó còn được thiết kế cho tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ 3 của Pháp, chương trình đang được triển khai từ năm 2021.

Điều này cho thấy M51.4 được tính toán cho một vòng đời rất dài. Tên lửa không chỉ phải đáp ứng yêu cầu hiện tại mà còn phải phù hợp với thế hệ tàu ngầm sẽ trở thành nền tảng răn đe chủ lực của Pháp trong tương lai.

Vì vậy, câu hỏi "M51.4 sẽ đi xa đến đâu?" hiện chưa có câu trả lời bằng một con số chính thức.

Điều Pháp đã xác nhận rõ ràng hơn là M51.4 sẽ đi xa hơn về năng lực: tầm bắn được tăng cường, độ chính xác cao hơn và khả năng xuyên phá phòng thủ được cải thiện.

Phiên bản này dự kiến được đưa vào hoạt động trong thập niên tới, tiếp nối M51.3 và duy trì sức mạnh răn đe trên biển của Pháp trong dài hạn.