Hàng trăm cửa hàng Pháp bị tin tặc tấn công quy mô lớn

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Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ việc được đánh giá có quy mô lớn.

Theo đại diện doanh nghiệp, khoảng 150-200 cửa hàng Intermarché và gần 100 cửa hàng thuộc Coopérative U bị ảnh hưởng. Sự cố bắt đầu từ tối 11-10, khiến hệ thống làm lạnh gặp trục trặc và một số tủ đông, tủ lạnh bị rã đông.

Giám đốc điều hành Coopérative U, ông Dominique Schelcher, cho biết nhân viên đang được huy động để khôi phục hoạt động nhanh nhất có thể. Ông đồng thời kêu gọi điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tấn công.

Intermarché cho biết sẽ phải loại bỏ toàn bộ thực phẩm tươi và đông lạnh tại những cửa hàng bị ảnh hưởng, gây lãng phí thực phẩm và thiệt hại tài chính. Doanh nghiệp chưa công bố mức tổn thất cụ thể.

Theo truyền thông Pháp, E. Leclerc, chuỗi siêu thị lớn nhất nước này, cũng bị ảnh hưởng khi tin tặc tìm cách kích hoạt từ xa chế độ rã đông của hệ thống làm lạnh tại nhiều cửa hàng. Carrefour Market và Monoprix cũng được cho là nằm trong số các doanh nghiệp bị tác động, nhưng chưa xác nhận thông tin.

Văn phòng công tố Paris xác nhận đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống làm lạnh của nhiều chuỗi bán lẻ thực phẩm trên toàn quốc. Các công tố viên cho biết vụ việc còn gây ra hỏa hoạn, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Sự cố làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động của những hệ thống thiết yếu, từ bán lẻ thực phẩm đến cơ sở hạ tầng quan trọng tại châu Âu.