Elon Musk chi bộn cho đảng Cộng hòa, tài trợ nhiều nhất cho bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo báo The Hill, số tiền quyên góp trên đã nâng tổng số tiền đóng góp của “ông chủ” hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX cho một số siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) và các tổ chức của đảng Cộng hòa lên mức 366 triệu USD tính từ đầu năm đến nay, vào thời điểm đảng của Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào ngày 3/11 tới.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Telegraph

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, tỷ phú Elon Musk đã trao 158 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, một siêu PAC ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa và 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, tổ chức hỗ trợ các ứng viên Hạ viện của đảng này.

Động thái cho thấy mong muốn tham gia vào chính trường của ông Musk, bất chấp việc ông từng ám chỉ bản thân có thể sẽ cắt giảm chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

America PAC, tổ chức do ông Musk thành lập từ giai đoạn bầu cử năm 2024, đã nhận được hơn 76 triệu USD trong năm nay. “Ông trùm công nghệ” cũng quyên góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ Ken Paxton, ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại bang Texas; 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa.

"Những khoản đầu tư mạnh mẽ này đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, qua đó tạo cơ hội để các ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể làm nên điều khác biệt so với các tiền lệ lịch sử”, Andrew Romeo, người phát ngôn của America PAC cho biết.

Theo báo The Times, các khoản quyên góp mới đã đưa ông Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Tỷ phú công nghệ bắt đầu gia nhập chính trường trong cuộc bầu cử năm 2024 khi rót hàng trăm triệu USD vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Trump.

Ông Musk đã tham gia cùng ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi đó trong các hoạt động vận động tranh cử và sau đó dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump thông qua sáng kiến mang tên Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ. Dự án này đã gây tranh cãi do các biện pháp mạnh tay cắt giảm nhân sự và ngân sách trên toàn bộ bộ máy chính quyền liên bang.

Ông Musk rời Nhà Trắng vào cuối tháng 5/2025 và sau một vụ rạn nứt công khai với ông Trump, tỷ phú này đã giữ im lặng trên chính trường trong nhiều tháng. Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Musk thậm chí tiết lộ ý định chi "ít hơn nhiều" cho các hoạt động chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist vào tháng 7, ông Musk cũng thừa nhận mình đã "hơi quá đà" và "tham gia quá sâu vào chính trị".

Tuy nhiên, ông Musk và ông Trump đã hàn gắn lại mối quan hệ hợp tác. Ông trùm công nghệ này đã tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 5 cũng như tham gia các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tháng trước.