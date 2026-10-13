Tổng thống Trump đề cập khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên trong tháng tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Singapore ngày 12/6/2018. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 12/10, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du này hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể".

Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung: "Cuộc gặp đó sẽ rất thú vị, phải không? Nhưng tôi có quan hệ tốt với ông ấy".

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ ý định tham dự Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cho biết có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay nhằm khôi phục mối quan hệ mà ông khẳng định đã thiết lập được trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc “có mối quan hệ tốt” với Bình Nhưỡng.

Dù ông chủ Nhà Trắng không nêu cụ thể thời gian và địa điểm cuộc gặp, song tờ Wall Street Journal khi đó đưa tin Tổng thốngTrump đang cân nhắc tiến hành cuộc gặp khi tới thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc tham dự APEC vào tháng 11.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, động thái được giới phân tích xem là nhằm tạo thêm điều kiện cho đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un ba lần, nhưng các cuộc gặp không đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Hai nhà lãnh đạo chưa gặp lại kể từ năm 2019.