Palestine hoãn bầu cử: EU hối thúc, quốc gia Trung Đông đưa ra cam kết

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu sau cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels, bà Kallas cho biết, các bộ trưởng lấy làm tiếc về quyết định hoãn bầu cử tại Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tổ chức các cuộc bỏ phiếu.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ban hành ngày 10/10, cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức đồng thời với bầu cử tổng thống vào ngày 11/9/2027.

Trước đó, ông Abbas đã ấn định ngày 28/11/2026 là thời điểm diễn ra bầu cử lập pháp. Việc hoãn bầu cử được cho là xuất phát từ những trở ngại do Israel gây ra.

Về phía Palestine, cùng ngày, Phó Tổng thống Hussein al-Sheikh đã cam kết sẽ đẩy sớm thời điểm bầu cử nếu các điều kiện cho phép tổ chức một cuộc bỏ phiếu công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông khẳng định, giới lãnh đạo Palestine cam kết thực hiện Luật Cơ bản, trong đó có các quy định về tổng tuyển cử, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bầu cử trong việc thể hiện ý chí của người dân, bảo đảm tính đa nguyên và đổi mới tính chính danh của bộ máy lãnh đạo.

Ông al-Sheikh kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel tạo điều kiện tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza.

Ông đồng thời yêu cầu chấm dứt các biện pháp mà ông mô tả là đàn áp của quân đội Israel và những người định cư Israel, dỡ bỏ hơn 1.000 trạm kiểm soát tại Bờ Tây, chấm dứt các hành động tại Gaza và hoàn trả các khoản tiền của Palestine mà ông cáo buộc Israel chiếm giữ.

Phó Tổng thống Palestine cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại dân tộc toàn diện giữa các phe phái và lực lượng chính trị Palestine nhằm tăng cường đoàn kết, đồng thuận về những điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử tại cả Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza.

Việc tổ chức bầu cử là một phần trong chương trình cải cách mà cộng đồng quốc tế, trong đó có EU, yêu cầu chính quyền Palestine thực hiện. EU hiện là nhà tài trợ tài chính quốc tế lớn nhất cho chính quyền Palestine có trụ sở tại Ramallah.

Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất của Palestine diễn ra năm 2006, khi phong trào Hamas giành đa số ghế. Giao tranh giữa Hamas và phong trào Fatah năm 2007 dẫn đến việc Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi chính quyền Palestine do Fatah lãnh đạo tiếp tục điều hành tại Bờ Tây. Hội đồng Lập pháp Palestine ngừng hoạt động từ năm 2007 và bị Tòa án Hiến pháp Tối cao ra lệnh giải thể năm 2018.