Pháp chặn bắt tàu thuộc 'hạm đội bóng tối', ông Macron tuyên bố cứng rắn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/10 thông báo rằng Hải quân Pháp đã chặn và lên kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi ngờ tham gia các hoạt động buôn lậu nhiên liệu trái phép, Euronews đưa tin.

Theo ông Macron, chiến dịch này diễn ra tại khu vực cách đảo Réunion (thuộc Ấn Độ Dương) 450 hải lý về phía Nam.

"Hải quân Pháp đã lên kiểm tra tàu chở dầu DF Peak – con tàu bị nghi ngờ treo cờ giả và dính líu đến các hoạt động buôn lậu nhiên liệu trái phép", ông Macron viết trên mạng xã hội X, đồng thời chia sẻ đoạn video dường như cho thấy cảnh binh sĩ đu dây xuống tàu.

Không đề cập trực tiếp đến bất kỳ mối liên hệ nào với Nga, ông Macron khẳng định quyết tâm của Pháp trong việc đấu tranh chống lại các tàu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" trên toàn cầu, chuyên giúp Moscow né trừng phạt.

"Pháp quyết tâm đấu tranh chống lại đội tàu bóng tối trên toàn thế giới. Chiến dịch này, được thực hiện theo đúng luật biển quốc tế, thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc thượng tôn pháp luật và đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn lậu, bất kể chúng diễn ra ở đâu", Tổng thống Pháp tuyên bố.

Hải quân Pháp chặn và lên kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi ngờ tham gia các hoạt động buôn lậu nhiên liệu trái phép, ngày 12/10/2026. Ảnh: Kyiv Independent

Theo thông tin từ chính quyền địa phương được tờ Le Monde trích dẫn, chiến dịch chặn bắt con tàu diễn ra tại vùng biển quốc tế vào sáng 12/10.

Con tàu đã bị chuyển hướng và đang được hộ tống đến khu vực neo đậu ngoài khơi đảo Reunion để kiểm tra kỹ hơn, sau khi việc xem xét giấy tờ xác nhận những nghi vấn về tính hợp pháp của lá cờ mà con tàu đăng ký.

Toàn bộ 21 thuyền viên mang nhiều quốc tịch khác nhau vẫn ở lại trên tàu dưới sự giám sát của lực lượng quân sự Pháp.

Dữ liệu từ cổng thông tin War&Sanctions thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho thấy tàu DF Peak có liên hệ với Sovcomflot – công ty vận tải biển của Nga đang chịu lệnh trừng phạt.

Con tàu hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Ukraine, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Theo trang United24 Media, ban đầu, các chính phủ châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những rủi ro do đội tàu bóng tối này gây ra; các chuyên gia lưu ý rằng các quốc gia ven biển Baltic thường không ưu tiên đúng mức cho công tác bảo vệ môi trường hay bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Riêng Estonia đã gánh chịu thiệt hại ít nhất 200 triệu Euro (232 triệu USD) do các sự cố liên quan đến cáp điện và đường truyền dữ liệu, trong khi những lo ngại về an ninh vẫn tiếp diễn khi các kết nối huyết mạch này liên tục bị đứt gãy.

Trước tình hình đó, đầu năm nay, 14 quốc gia đã đưa ra một văn bản cảnh báo chung, kêu gọi siết chặt đáng kể việc kiểm soát các tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" đang hoạt động trong khu vực.

Minh Đức (Theo Euronews, United24 Media)