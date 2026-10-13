Tổng thống Trump: Ông Putin muốn đạt thỏa thuận hơn ông Zelensky

“Tôi nghĩ Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận. Thực ra, tôi cho rằng ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận hơn cả ông Zelensky. Tôi thực sự cho rằng ông Zelensky cần tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận, thay vì nói về những chuyện khác,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 12/10 giờ địa phương.

Khi phóng viên đề cập việc Tổng thống Putin chưa phản hồi về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine, ông Trump cho biết “sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.

“Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này. Tôi nghĩ cả hai đều ủng hộ thỏa thuận đó. Tôi nghĩ họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khiến họ đạt được một thỏa thuận. Và họ phải đạt được một thỏa thuận,” người đứng đầu Nhà Trắng nói.

“Vấn đề này phải được giải quyết. Cuộc xung đột đó là một thảm họa,” ông Trump chia sẻ thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sáng 12/10 giờ Việt Nam, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục tập kích cơ sở năng lượng, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã đồng ý ngừng tấn công các mục tiêu này.

“Đáng tiếc là trong suốt ngày hôm nay, các máy bay không người lái (UAV) của Nga vẫn xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Ngay lúc này, các UAV vẫn đang hoạt động trên không. Đáng tiếc là cũng đã xảy ra những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của chúng tôi,” ông Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một cuộc tấn công đã nhằm vào nhà máy nhiệt điện kết hợp số 5 (CHP-5), thuộc hệ thống hạ tầng năng lượng của thành phố Kharkiv.

Khi phóng viên đề nghị bình luận về thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: “Tôi cần xem xét tình hình cụ thể, bởi đã có những hành vi vi phạm từ cả hai phía”.

Trước đó vào đêm 11/10 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng theo một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức.

“Có hiệu lực ngay lập tức, một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được áp dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đây không phải lần đầu ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Ngày 14/9, ông Trump từng đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, sau đó, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và các khu vực lân cận mất điện, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông và cấp nước.