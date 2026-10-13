Tổng thống Trump bất ngờ nói điều đặc biệt về ông Putin

Hôm 12/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông buộc các bên phải đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn vào cuối tuần qua. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng “đã có những vi phạm từ cả 2 phía” - bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm, vì gây nguy hiểm cho thỏa thuận bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Họ đồng ý với lệnh ngừng bắn năng lượng. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì tôi nói họ đã đồng ý. Đó là lý do. Họ đồng ý, vì tôi nói họ đã đồng ý, chuyện đó cần phải được giải quyết”.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump đưa ra nhiều lời lẽ đặc biệt gay gắt đối với Tổng thống Zelensky, bao gồm việc ông cho rằng “đã đến lúc Ukraine cần tổng thống mới”, sau khi Ukraine chỉ trích thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ.

Trước đó, ông Zelensky bất chấp yêu cầu của ông Trump về việc ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga, trong bối cảnh giá dầu diesel toàn cầu gần như tăng gấp đôi do xung đột và cuộc chiến Mỹ - Iran đang tiếp diễn.

“Tôi nghĩ họ muốn đạt được thỏa thuận nhưng họ không biết cách. Chúng ta sẽ khiến họ đạt được thỏa thuận. Ông Putin muốn đạt được thỏa thuận và chúng ta phải thuyết phục ông Zelensky cũng muốn đạt được thỏa thuận. Thực ra tôi nghĩ ông Putin muốn đạt được thỏa thuận hơn ông Zelensky”, ông Trump cho hay.

Ngày 11/10, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine nhất trí thiết lập lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết ông chưa nhận được thông tin về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và đề nghị Washington làm rõ thời điểm bắt đầu thực hiện.

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia thỏa thuận nếu Nga thực sự đồng ý chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị Tổng thống Trump thông báo rõ thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu nếu vấn đề này đã được thảo luận với Tổng thống Putin.

(Nguồn: New York Post)