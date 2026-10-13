Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Trước đó, vào cuối buổi đọc kinh tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm 11/10, Giáo hoàng Leo XIV đã bất ngờ đích thân công bố thông tin này tới các tín đồ. Nốt bất thường ở phổi có kích thước dưới 3 cm, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm trong đợt kiểm tra y tế tại cơ sở Gemelli-Isola.

“Các bác sĩ cho rằng nên can thiệp sớm. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để cắt bỏ nó”, Giáo hoàng chia sẻ.

Nốt bất thường có kích thước dưới 3 cm, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ tại cơ sở Gemelli-Isola. “Các bác sĩ cho rằng nên can thiệp và vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để cắt bỏ nó”, Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: VATICAN MEDIA

Người phát ngôn Tòa Thánh Matteo Bruni cho biết Giáo hoàng dự kiến nằm viện khoảng một tuần. Các buổi diện kiến và sự kiện công khai của ông bị hủy đến ngày 20/10. Sau khi xuất viện, ông có thể cần thêm một tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại lịch làm việc bình thường vào khoảng ngày 26-27/10.

Giáo hoàng sẽ được điều trị tại khu phòng riêng dành cho các giáo hoàng ở tầng 10 bệnh viện Gemelli, nơi Giáo hoàng John Paul II và Giáo hoàng Francis từng điều trị.

Trước khi nhập viện, Giáo hoàng vẫn duy trì lịch làm việc hôm 12/10 với 7 cuộc diện kiến riêng, trong đó có các giám mục đến từ Nicaragua và Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV, tên khai sinh Robert Francis Prevost, sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, Mỹ. Ông trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo với khoảng 1,4 tỷ tín đồ sau khi được bầu ngày 8/5/2025, và là giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Ông được biết đến là người có sức khỏe tốt, thường chơi quần vợt hàng tuần và không hút thuốc.

Tòa Thánh hiện vẫn giữ kế hoạch chuyến công du Nam Mỹ của Giáo hoàng, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 17/11 tại Uruguay, Argentina và Peru.

Các hội đồng giám mục tại Mỹ, Anh, Thái Lan, Philippines và Tây Ban Nha cùng nhiều lãnh đạo chính trị, trong đó có Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cũng gửi lời thăm hỏi tới Giáo hoàng.