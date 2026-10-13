Quan chức Fed: Lập trường chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt là phù hợp

Tháng trước, Fed đã bỏ phiếu tăng lãi suất lần đầu tiên trong vòng 3 năm. (Nguồn: Wall Street Journal)

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ, bà Hammack cho rằng, khi điều kiện cho phép, việc thực hiện những điều chỉnh nhỏ hơn và tiến hành tương đối nhanh sẽ tốt hơn là chờ đợi rồi có nguy cơ phải điều chỉnh mạnh hơn.

Bà Hammack nói thêm rằng: “Xét tất cả các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến cách tôi đưa ra quyết định chính sách, lập trường chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt là phù hợp để bảo đảm lạm phát trở về mức mục tiêu 2% đúng thời hạn”.

Những nhận định của bà Hammack cho thấy, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy các quan chức Fed phát tín hiệu rằng họ có thể bỏ phiếu tăng lãi suất một lần nữa, nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng về thời điểm quyết định đó có thể được đưa ra.

Tháng trước, Fed đã bỏ phiếu tăng lãi suất lần đầu tiên trong vòng 3 năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự báo khả năng hơn 78% ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này. Tuy nhiên, họ nhận định khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp cuối cùng trong năm vào tháng 12 là gần 88%.

Bà Hammack nhận xét, tình trạng lạm phát dai dẳng đang gây khó khăn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.

Người đứng đầu chi nhánh Cleveland của Fed cho rằng, với phạm vi rộng của các áp lực lạm phát hiện nay, sẽ cần “một khoảng thời gian” để đưa tốc độ tăng giá hằng năm trở về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PCE lõi, loại trừ các chi phí thực phẩm và năng lượng biến động mạnh và là thước đo được Fed ưu tiên sử dụng, ghi nhận mức tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

(theo CNBC)