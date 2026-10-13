Nhật Bản kêu gọi châu Á tăng dự trữ dầu mỏ

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF), tổ chức trực tuyến, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giữa các nước sản xuất và tiêu thụ dầu. Ông cho biết Nhật Bản sẽ nỗ lực đóng vai trò cầu nối giữa các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông và các quốc gia nhập khẩu tại châu Á, nhằm góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo ông Akazawa, trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm nguồn cung năng lượng đang trở thành ưu tiên cấp thiết, thậm chí lấn át các nỗ lực chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.

Xu hướng này cũng thể hiện trong hoạt động của Cộng đồng châu Á Không phát thải (AZEC) do Nhật Bản dẫn dắt. Thay vì tập trung chủ yếu vào mục tiêu giảm phát thải, tổ chức này đang chú trọng hơn đến vấn đề an ninh nguồn cung dầu. Đầu tháng này, các thành viên AZEC đã nhất trí mở rộng quy mô kho dự trữ dầu tại châu Á và phối hợp xả kho khi cần thiết.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết tuần trước rằng Nhật Bản được kỳ vọng đóng vai trò lớn trong nỗ lực này nhờ kinh nghiệm lâu năm trong quản lý và vận hành các kho dự trữ dầu.

Mùa xuân vừa qua, Nhật Bản đã tham gia đợt xả dầu từ kho dự trữ chiến lược trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp toàn cầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối. Chiến dịch này nhằm đưa khoảng 400 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu ra thị trường để ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hồi tháng 4, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1,397 tỷ thùng dầu dự trữ, Mỹ có 413 triệu thùng, trong khi Nhật Bản sở hữu 263 triệu thùng dầu thô trong kho dự trữ chiến lược. Với lượng dự trữ lớn, Nhật Bản có kinh nghiệm đáng kể trong việc sử dụng nguồn dầu dự phòng để ứng phó với những cú sốc nguồn cung.

Là quốc gia hạn chế về tài nguyên, Nhật Bản đặc biệt dễ bị tổn thương trước những gián đoạn trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông và được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột tại khu vực bùng phát, Tokyo đã tích cực tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm nhu cầu năng lượng trong nước.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tiếp tục đe dọa các tuyến vận chuyển dầu quan trọng, Nhật Bản muốn thúc đẩy hợp tác khu vực để xây dựng hệ thống dự trữ linh hoạt hơn. Việc mở rộng kho dự trữ và phối hợp giải phóng dầu khi cần thiết được kỳ vọng sẽ giúp các nước châu Á chủ động hơn trước những cú sốc nguồn cung trong tương lai.