Giá vàng trong nước giảm, dự báo thị trường vàng tuần này

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/10. Ảnh: Báo Tiền Phong

Giá vàng trong nước ngày 13/10

Giá vàng ngày 13/10 được các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, DOJI niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng miếng đã giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước đó. Đồng thời duy trì mức chênh lệch hai chiều mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.153,52 USD/ounce, giảm 16,28 USD/ounce so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới tương đương 130,66 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng thế giới tuần này

Tuần qua, giá vàng có lúc rơi xuống 4.066 USD/ounce vào ngày 7/10, trước khi phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần và chạm 4.207 USD/ounce. Giá vàng tiếp tục chịu tác động từ việc đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và giá dầu giảm sau thông tin đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển đã hỗ trợ kim loại quý.

Theo khảo sát của Kitco, 50% trong số 14 chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tăng tuần này, 14% dự báo giảm và 36% nghiêng về kịch bản đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng.

Trong khi đó, khảo sát 206 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 45% kỳ vọng giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% cho rằng giá đi ngang.

Thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), để đánh giá triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Trước đó, biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy phần lớn quan chức FED vẫn dự kiến có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay.