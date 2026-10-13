Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2026, doanh thu của Cảng Đà Nẵng ước đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 575 tỷ đồng, tăng gần 16%. Cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đến thăm, chúc mừng Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng của cả nước vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 26% lên 35 - 40%; đồng thời phát triển khu vực dịch vụ theo hướng chất lượng cao, trong đó chú trọng logistics và kinh tế biển nhằm tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Cảng Đà Nẵng tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác; đẩy mạnh ứng dụng AI, tự động hóa, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, hướng đến mục tiêu trở thành cảng xanh, thông minh vào năm 2030. Doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ logistics, tăng cường kết nối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt tại Lào và khu vực Tây Nguyên.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phát huy lợi thế cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây, từng bước nâng tầm Cảng Đà Nẵng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế; chủ động chuẩn bị các điều kiện để kết nối đồng bộ với khu bến cảng Liên Chiểu, tạo thêm dư địa phát triển cho kinh tế biển thành phố. Cùng với đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; quan tâm đời sống, bảo đảm an toàn lao động, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đến thăm, chúc mừng Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vùng miền Trung nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Khẳng định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng, Bí thư Thành ủy cho biết Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

Đến thăm Sun Group vùng miền Trung, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động; ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong quá trình phát triển du lịch, dịch vụ và thay đổi diện mạo đô thị Đà Nẵng.

Đánh giá Sun Group là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của thành phố, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp cần tiếp tục được củng cố trên tinh thần ân tình, trách nhiệm, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Bí thư Thành ủy, trong giai đoạn mới, du lịch Đà Nẵng cần chuyển mạnh từ tư duy chú trọng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây là yêu cầu quan trọng để nâng cao giá trị đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Với thế mạnh về năng lực đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ quy mô lớn, Sun Group được đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng những sản phẩm khác biệt, có sức cạnh tranh quốc tế; chủ động nắm bắt cơ hội từ không gian phát triển mới của Đà Nẵng để đề xuất, triển khai các dự án mang tính động lực, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài.

Bí thư Thành ủy lưu ý tập đoàn nghiên cứu đầu tư tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giai đoạn 2 Bà Nà Hills, tổ hợp Đà Nẵng Downtown và các hạng mục ven sông Hàn, góp phần hình thành thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy kinh tế đêm và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố.

Bên cạnh hiệu quả đầu tư, Sun Group cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, quan tâm đời sống người lao động; tăng cường liên kết với doanh nghiệp địa phương, tạo điều kiện để các đơn vị tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và du lịch.

Đối với các sở, ban, ngành thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù và giải pháp thí điểm phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc pháp lý liên quan đến các dự án trọng điểm, không để những tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

Công Hạnh