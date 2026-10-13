Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (13/10/2026)

Theo bảng lãi suất được thống kê, tại kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank dẫn đầu với mức 7,1%/năm. LPBank và OCB cùng niêm yết lãi suất 6,7%/năm; MSB, SeABank và NCB ở mức 6,5%/năm. Một số ngân hàng khác như BIDV, Vietcombank và Agribank áp dụng mức lãi suất thấp hơn, phổ biến trong khoảng 5,3-5,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất cũng có sự chênh lệch đáng kể. LPBank niêm yết mức 6,4%/năm, trong khi MSB ở mức 6,1%/năm. Nhiều ngân hàng như OCB, PGBank, NCB và SHB đưa ra mức lãi suất từ 5,8% đến 6,4%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại một số ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV lần lượt ở mức 3,5% và 5%/năm.

Với kỳ hạn 24 tháng, LPBank và OCB cùng niêm yết mức 6,8%/năm. Bac A Bank đạt 6,95%/năm, trong khi NCB ở mức 6,6%/năm. Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV và VietinBank áp dụng mức khoảng 6%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động không kỳ hạn tại phần lớn ngân hàng ở mức thấp, chủ yếu quanh 0,1-0,5%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động khoảng 2,1-4,75%/năm.