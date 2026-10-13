Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (13/10/2026)
Lãi suất huy động tại quầy niêm yết tại nhiều ngân hàng có sự phân hóa đáng kể giữa các kỳ hạn, trong đó mức lãi suất cao nhất trong bảng thống kê đạt 7,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Bac A Bank. Ở các kỳ hạn dài từ 18 đến 24 tháng, nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất quanh mức 6-7%/năm.
Theo bảng lãi suất được thống kê, tại kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank dẫn đầu với mức 7,1%/năm. LPBank và OCB cùng niêm yết lãi suất 6,7%/năm; MSB, SeABank và NCB ở mức 6,5%/năm. Một số ngân hàng khác như BIDV, Vietcombank và Agribank áp dụng mức lãi suất thấp hơn, phổ biến trong khoảng 5,3-5,9%/năm.
Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất cũng có sự chênh lệch đáng kể. LPBank niêm yết mức 6,4%/năm, trong khi MSB ở mức 6,1%/năm. Nhiều ngân hàng như OCB, PGBank, NCB và SHB đưa ra mức lãi suất từ 5,8% đến 6,4%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại một số ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV lần lượt ở mức 3,5% và 5%/năm.
Với kỳ hạn 24 tháng, LPBank và OCB cùng niêm yết mức 6,8%/năm. Bac A Bank đạt 6,95%/năm, trong khi NCB ở mức 6,6%/năm. Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV và VietinBank áp dụng mức khoảng 6%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động không kỳ hạn tại phần lớn ngân hàng ở mức thấp, chủ yếu quanh 0,1-0,5%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động khoảng 2,1-4,75%/năm.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-hom-nay-13-10-2026.html