Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu vi phạm công bố thông tin liên quan trái phiếu (ảnh minh họa AI).

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng quy định tại điểm b, khoản 4, điều 8b, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với các tài liệu, báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025. Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.

Ngoài ra, Công ty cũng chậm công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025. Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.