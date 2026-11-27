Bị cáo Nguyễn Gia Hoàng

Do có nhu cầu nên bà T.T.L.L. (trú phường Phan Rang) liên hệ, chuyển gần 840 triệu cho Hoàng để đổi sang đô-la Úc nhằm chuyển cho người thân đang du học. Sau đó, bà L. phát hiện các tài khoản người thân nhận không có tiền nên yêu cầu Hoàng trả lại nhưng đối tượng chỉ trả hơn 175 triệu đồng, số tiền còn lại thì đưa ra nhiều lý do để không trả. Ngày 26-11, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Gia Hoàng 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp bản án 4 năm tù về tội: “Đánh bạc” trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù.