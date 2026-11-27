Tóm tắt chung: Camera an ninh tại con hẻm Soi Bang Waek 2, quận Phasi Charoen, Bangkok ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại quốc có dấu hiệu say xỉn thản nhiên gỡ và gấp quần áo phơi trước nhà dân.

Người này mang theo ba lô đen lớn, đi qua nhiều vị trí trong hẻm để chạm vào đồ phơi của các hộ dân.

Hình ảnh được chia sẻ lên mạng nhằm cảnh báo người dân địa phương nâng cao cảnh giác, trông coi tài sản và quần áo để ngoài hiên hoặc lối đi chung.

Một đoạn video trích xuất từ máy quay an ninh tại khu vực quận Phasi Charoen, thủ đô Bangkok, Thái Lan đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, một người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say xỉn, tự ý chạm vào quần áo phơi của người dân.

Người đàn ông lạ mặt này bước vào con hẻm trong trang phục áo thun trắng, quần xanh và vác theo một chiếc ba lô màu đen cỡ lớn. Khi đi ngang qua khu vực phơi đồ, người này dừng lại trước giá phơi, từ tốn tháo quần áo đang treo rồi gấp gọn gàng với thái độ khá bình thản.

Người đàn ông say xỉn xếp quần áo tại nhà dân rồi rời đi.

Sự việc được ghi nhận diễn ra vào khoảng thời gian ngay trước buổi trưa ngày thứ Tư (26/11). Theo nội dung chia sẻ của người dân địa phương, người đàn ông này ban đầu dừng lại gấp quần áo tại một ngôi nhà nằm ở cuối con hẻm. Sau khi thao tác tại vị trí đầu tiên, người này tiếp tục di chuyển dọc theo con hẻm và thực hiện hành động tương tự ở khu vực phía trước ngôi nhà của chủ bài đăng.

Kết thúc loạt hành vi kỳ lạ trước mắt máy quay giám sát, người đàn ông mang theo ba lô rời khỏi con hẻm, khép lại diễn biến khiến nhiều người dân sống quanh khu vực không khỏi ngỡ ngàng.

Video ghi lại hành động của nam thanh niên. Nguồn: Bangkok Post

Dù hành động gấp quần áo thoạt nhìn có vẻ kỳ quặc và không gây hại gì, đoạn video vẫn được người dân chia sẻ rộng rãi như một lời nhắc nhở dành cho các hộ gia đình sinh sống tại Soi Bang Waek 2 nói riêng, cũng như những khu dân cư lân cận khác. Người chủ bài đăng khuyến cáo cư dân cần chú ý trông coi cẩn thận quần áo và các vật dụng cá nhân để bên ngoài sân, hiên nhà hay dọc theo các lối đi chung.

Trong bối cảnh người lạ mặt có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi vì men say, lại còn dễ dàng tiếp cận khu dân cư, việc chủ động quan sát và bảo quản đồ đạc là biện pháp cần thiết để tránh những rắc rối hoặc thất thoát không đáng có.