Khởi tố gian thương
Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy (1989, trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa) kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh do bà Nguyễn Thị Tường Vy làm chủ đang bày bán hơn 200 đôi giày mang nhãn Nike (nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng trên; tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 220 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Nguyễn Thị Tường Vy đã thu mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau với giá rẻ để bán lại kiếm lời.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-gian-thuong-post361604.html