Cùng với xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Hà Nội, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng xuất hiện phổ biến tại các khu dân cư, đặc biệt là những khu nhà trọ tập trung đông người lao động và sinh viên. Tuy nhiên, việc bố trí khu vực để xe và sạc pin tại những công trình này lại đang đặt ra không ít vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vậy đâu là những nguy cơ cần lưu ý và giải pháp nào để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện điện, vừa bảo đảm an toàn cho những người cùng sinh sống trong một khu nhà trọ?