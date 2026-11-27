Cùng chơi cùng chịu án
Nghe Nguyễn Thị Thảo Trinh (1999, trú TP Huế) rủ mua ma túy về cùng sử dụng thì Nguyễn Đại Dương (1998), Võ Văn Tân (1990, cùng trú TP Huế) liền đồng ý và thống nhất để Trinh trả tiền trước, còn 2 đối tượng sẽ góp tiền trả sau.
Trinh liên hệ qua mạng xã hội mua ma túy rồi đem về phòng trọ của mình tại phường Vỹ Dạ (TP Huế) để cùng Dương và Tân sử dụng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang Trinh, Dương và Tân đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 0,5542g ma túy Ketamine và 0,1784g ma túy MDMA chưa sử dụng hết. Ngày 26-11, TAND khu vực 1- TP Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo Trinh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đại Dương và Võ Văn Tân cùng mức án 7 năm tù đều về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cung-choi-cung-chiu-an-post361607.html