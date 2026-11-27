Trước đó, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài - Chi cục Hải quan khu vực I đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 02 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hơn 40kg thảo mộc khô là cần sa qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, vào 22h45 ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan và Công an phát hiện nghi vấn và cùng tiến hành soi chiếu 01 kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez có quốc tịch Tây Ban Nha trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Hơn 25kg cần sa khô do đối tượng Jesus Sanchez Gomez giấu trong hành lý ký gửi

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 02 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với Jesus Sanchez Gomez về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 02/6/2026, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva (Quốc tịch Bồ Đào Nha) bay trên chuyến bay Bangkok - Nội Bài (lịch trình tuyến đường vận chuyển: Bangkok - Nội Bài - Dubai - Zurich) có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách trên. Qua kiểm tra 01 vali ký gửi màu đen của hành khách trên, phát hiện 12 túi nilon màu trắng với kích cỡ khác nhau, được hút chân không, bên trong túi chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Đối tượng Ivo Miguel Dos Santos Silva và số cần sa bị thu giữ

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho PC04 - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.