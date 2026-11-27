Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam, Phó chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), đem đến Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” hai câu chuyện để nói lên “nỗi lòng” của đông đảo doanh nghiệp

Câu chuyện thứ nhất xảy ra ở một doanh nghiệp nội địa chuyên cung cấp khí lỏng vào doanh nghiệp chế xuất qua đường ống. Lượng khí giao nhận được đo đếm chặt chẽ qua đồng hồ nên số lượng hoàn toàn chính xác, không hề phát sinh sai lệch về nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, trên tờ khai hải quan có ô khai báo phương thức vận chuyển, lẽ ra nhân viên phải tích vào ô "khác" nhưng lại trót tích nhầm vào ô "bồn". Người đi trước làm sai, người đi sau cứ thế bắt chước chứ không hề có chủ ý gian lận hay trốn thuế.

4 năm trôi qua, khi tự rà soát lại hồ sơ, doanh nghiệp tá hỏa phát hiện lỗi tích nhầm này lặp lại trên hàng trăm, thậm chí có trường hợp tương tự lên tới 4.000 hay 10.000 tờ khai.

Doanh nghiệp muốn chủ động báo cáo với cơ quan hải quan để sửa sai, nhưng lại vướng nỗi sợ lớn, có phải rút từng tờ khai trong số hàng nghìn tờ đó ra sửa hay không và liệu mức phạt có bị nhân lên theo từng tờ khai?

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam, Phó chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD). Ảnh: BTC.

Nỗi lo tương tự câu chuyện thứ hai của một doanh nghiệp chế xuất quên đăng ký cơ sở gia công khi đưa nguyên liệu ra ngoài gia công, hoặc đã đăng ký nhưng làm thất lạc chứng từ lưu trữ.

Trong suốt 3 - 5 năm, số lượng giao dịch xuất nguyên liệu đi gia công lên tới vài nghìn lần. Khi cơ quan hải quan xuống kiểm tra, đối chiếu số liệu đều khớp, thừa nhận có giao gia công thật và có hàng nhận về nhưng hành vi không đăng ký cơ sở gia công vẫn “sờ sờ trước mắt”.

Câu hỏi đặt ra là cơ quan hải quan sẽ xử phạt một hành vi không đăng ký hợp đồng gia công tại thời điểm kiểm tra hay đếm hàng nghìn lần đưa nguyên liệu đi gia công để nhân với mức phạt 5 triệu, 10 triệu đồng mỗi lần thành một khoản tiền khổng lồ.

Từ hai tình huống trên, bà Hương cũng phản ánh tâm tư chung của nhiều doanh nghiệp FDI có chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành, về việc ranh giới giữa sai phạm "đơn giản" và "nghiêm trọng" hiện vẫn khó định lượng, khiến việc xử phạt dễ phụ thuộc vào cảm nhận cá nhân của từng cán bộ kiểm tra và thiếu đồng nhất giữa các địa phương.

Không thể sửa gộp nhưng có phải phạt gộp?

Giải đáp về cơ cấu xử phạt, bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, cho biết, pháp luật xử phạt vi phạm hành chính không thiết kế tùy tiện mà bám chặt vào trách nhiệm pháp lý gốc trong Luật Hải quan.

Tổng thể các vi phạm được chia thành ba nhóm, bao gồm nhóm vi phạm quy định quản lý nhưng chưa đến mức gây hậu quả thì không định danh để xử phạt hành chính, nhóm hành vi quy định trong nghị định xử phạt hành chính được phân tách giữa lỗi thủ tục nhẹ với lỗi chính sách mặt hàng nặng kèm biện pháp khắc phục hậu quả và nhóm giao thoa với tội phạm hình sự có câu chốt phân định "mà không phải là tội phạm".

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan tại Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”. Ảnh: BTC.

Trên tờ khai hải quan có rất nhiều tiêu chí nhưng cơ quan hải quan không phải thấy sai ô nào cũng phạt mà chủ yếu tập trung vào các tiêu chí ảnh hưởng đến quản lý mặt hàng, thuế và xuất xứ như tên hàng, trị giá, số lượng, xuất xứ.

Riêng với trường hợp tích nhầm phương thức vận chuyển, bà Khuyên chỉ rõ Luật Hải quan đã có cơ chế cho phép doanh nghiệp khai bổ sung trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông quan mà không bị xử phạt nếu không ảnh hưởng đến thuế.

Sau 60 ngày, việc xử phạt phụ thuộc vào hành vi đó có được định danh trong nghị định xử phạt hay không. Với lỗi tích sai phương thức vận chuyển trong khi thực sự không có sai khác về số lượng, bà Khuyên nhận định đây là một tiêu chí đặc biệt và trong nghị định xử phạt hiện hành đang chưa có định danh rõ ràng.

Tuy nhiên, về mặt thao tác sửa sai trên hệ thống, bà Nguyễn Thị Kim Quế, đại diện Ban Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, khẳng định nguyên tắc tại Điều 20 Thông tư 38, được sửa đổi tại Thông tư 121 là khai sửa đổi bổ sung theo từng tờ khai hải quan.

Vì thế, doanh nghiệp buộc phải thực hiện khai tờ khai sửa đổi bổ sung cho từng tờ khai riêng lẻ chứ không thể gộp hàng nghìn tờ khai vào một lần sửa bằng bảng kê Excel.

Dù việc này tạo ra khối lượng công việc lớn “khủng khiếp” cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng nhưng về kỹ thuật, hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) hiện nay vẫn chưa có cơ chế sửa gộp.

Ba lần “vượt đèn đỏ” hay một lần tự phát hiện?

Bình luận thêm về vấn đề nêu trên, bà Nguyễn Khánh Huyền, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan, cho rằng, dù trên hệ thống bắt buộc phải sửa từng tờ khai AMA t(ờ khai dùng để đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin tiền thuế và dòng hàng của tờ khai hải quan đã thông quan) nhưng doanh nghiệp cần nắm chắc luật và dùng kỹ thuật khai báo hợp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Bà Huyền phân tích, nếu doanh nghiệp khai báo rời rạc 400 lần khác nhau thì đương nhiên sẽ bị lôi ra xử lý 400 lần.

Bà Nguyễn Khánh Huyền (giữa) đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan. Ảnh: BTC

Ngược lại, nếu doanh nghiệp phát hiện ra toàn bộ 400 tờ khai sai sót tại cùng một thời điểm, chủ động gửi một công văn hoặc một thông báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xác nhận việc phát hiện ra một hành vi vi phạm chưa từng bị hải quan phát giác trước đó rồi mới tiến hành sửa từng tờ AMA, thỏa mãn quy định về "vi phạm nhiều lần phát hiện cùng một thời điểm".

Khi đó, theo bà Huyền, doanh nghiệp chỉ bị xử phạt một hành vi duy nhất kèm tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, bà Khuyên không hoản toàn đồng ý với cách hiểu này. Đại diện đưa ra ví dụ trong lĩnh vực giao thông, khi một người đi qua ngã tư thứ nhất vượt đèn đỏ, ngã tư thứ hai vượt đèn đỏ rồi ngã tư thứ ba lại vượt đèn đỏ. Đó là ba lần vượt đèn đỏ và là ba hành vi vi phạm, mặc dù cùng mang một tên gọi hành vi.

Theo đại diện Ban Pháp chế, việc xác định số lần vi phạm không phụ thuộc vào thời điểm phát hiện; một lần phát hiện ra 10 tờ khai sai thì bản chất vẫn là 10 lần doanh nghiệp thực hiện hành vi khai báo đó.

Chính vì vậy, Nghị định 169 đã phải liệt kê cụ thể trường hợp nào được áp dụng gộp để phạt một lần và trường hợp nào vẫn phải phạt từng lần, tương đồng với hướng xử lý tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi các năm 2020, 2025 và Luật năm 2026 vừa thông qua nhằm giảm bớt mức phạt nhưng vẫn giữ nguyên bản chất từng lần vi phạm.

Đồng tình với quan điểm của bà Khuyên khi đứng ở góc độ cơ quan hải quan nhưng ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan dẫn lại Luật Xử lý vi phạm hành chính, rằng luật quy định xử theo "từng hành vi", không hề có chữ "từng số lần".