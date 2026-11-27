Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng”, tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng (cũ) và quận Hà Đông (cũ), HĐXX xác định đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; không phát hiện được những sai phạm để xử lý, ngăn chặn kịp thời. Do đó, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Duy Uyển và Nguyễn Văn Năm cùng mức án 24 tháng tù treo; bị cáo Vương Đăng Quân 18 tháng tù treo đều về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".