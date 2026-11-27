Ngày 27/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết vừa quy tập thêm 3 hài cốt tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước.

Theo đó, từ sự chỉ dẫn của người dân, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 hài cốt cùng nhiều di vật như bia ximăng, mảnh bom, viên đạn AK, cúc áo. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy tổng cộng 10 hài cốt tại xã Quế Phước.

Đến thời điểm hiện tại, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy tổng cộng 10 hài cốt tại xã Quế Phước. (Ảnh: Đ.N)

Trước đó, cơ quan chức năng liên tiếp tiếp nhận thông tin chỉ dẫn từ người dân xã Quế Phước. Cụ thể, một trong những đầu mối tìm kiếm tại thôn Thạch Bích đến từ ông Võ Chí và ông Trương Cam. Hai người đã chỉ dẫn khu vực ven suối ở Gò Đình, nơi từng có trạm xá thời kháng chiến chống thực dân Pháp và được người dân cho biết có thể còn các phần mộ.

Tại thôn Phước Hội, ông Nguyễn Duy Minh, bà Phạm Thị Việt và ông Phạm Tuấn Kiệt cung cấp thông tin về 4 vị trí nghi có mộ tại vườn Cửu Thoại, ven sông Thu Bồn.

Từ những nguồn tin trên, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt tại Phước Hội ngày 16/11 và 1 hài cốt tại Gò Đình, thôn Thạch Bích, ngày 18/11.

Ngày 19/11, tại thôn Thạch Bích, Tổ công tác phát hiện thêm 2 hài cốt cùng hai bia ximăng. Phần chữ còn đọc được trên hai bia ghi “Tô Ng... Lang”, Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93 và “Nguyễn Gia...”, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96.

Đến chiều 25/11, địa phương thông tin đã quy tập thêm 3 hài cốt tại thôn, trong đó có một bia ghi thông tin về Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96.