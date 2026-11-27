Xác định đúng sắc thuế, kỳ kê khai và tuân thủ mốc thời hạn nộp hồ sơ

Thứ nhất, người nộp thuế cần xác định chính xác nghĩa vụ khai thuế ngay khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập hoặc giao dịch tạo ra nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế phải làm rõ loại thuế cần kê khai, phương pháp tính thuế, kỳ khai thuế, thành phần hồ sơ, phương thức thực hiện và thời hạn nộp hồ sơ. Tùy thuộc vào từng sắc thuế, khoản thu và hoạt động thực tế, việc kê khai có thể tiến hành theo tháng, theo quý, theo năm, theo từng lần phát sinh, từng lần thanh toán hoặc tại thời điểm quyết toán thuế.

Thứ hai, việc không phát sinh số thuế phải nộp không đồng nghĩa với việc không phải nộp hồ sơ khai thuế. Điều 11 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, chẳng hạn như chỉ có hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế, một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế, hoặc đang tạm ngừng hoạt động và đáp ứng đủ điều kiện pháp luật. Cơ quan quản lý lưu ý người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cần đối chiếu đầy đủ các quy định hiện hành, không mặc nhiên cho rằng chưa phát sinh tiền thuế phải nộp thì được bỏ qua thủ tục kê khai.

Thứ ba, người nộp thuế phải chấp hành nghiêm túc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Theo quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, thời hạn khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp có quy định khác. Đối với kỳ khai theo tháng, hạn chót là ngày 20 của tháng tiếp theo; đối với kỳ khai theo quý, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Việc khai thuế theo năm và khai quyết toán thuế được thực hiện theo quy định riêng của từng sắc thuế và từng trường hợp cụ thể. Riêng nhóm hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Chủ động khai bổ sung và theo dõi đồng thời thời hạn nộp tiền thuế

Thứ tư, người nộp thuế cần chủ động thực hiện khai bổ sung ngay khi phát hiện sai sót. Trong quá trình rà soát, nếu nhận thấy hồ sơ khai thuế đã nộp có nhầm lẫn về doanh thu, chi phí, số liệu hoặc thông tin liên quan, người nộp thuế phải kịp thời kê khai bổ sung theo đúng trình tự quy định. Việc khai bổ sung phải xác định đầy đủ số thuế tăng hoặc giảm, tiền chậm nộp cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan nếu có.

Thứ năm, người nộp thuế cần kiểm soát đồng thời cả thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lẫn thời hạn nộp tiền thuế vào ngân sách. Đối với các trường hợp tự tính, tự khai và tự nộp thuế, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp thực hiện khai bổ sung, thời hạn nộp tiền thuế được xác định căn cứ theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót, còn việc tạm nộp thuế theo quý tuân theo quy định riêng của từng sắc thuế. Đáng chú ý, ngay cả khi đang phát sinh khiếu nại hoặc khởi kiện về số tiền thuế, tiền phạt, người nộp thuế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, ngoại trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để hạn chế rủi ro và vi phạm không đáng có, cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động xây dựng lịch kê khai và nộp thuế, thường xuyên kiểm tra tài khoản giao dịch thuế điện tử cũng như theo dõi sát tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Người nộp thuế không nên đợi đến ngày cuối cùng mới tiến hành kê khai và chuyển tiền để tránh gặp trở ngại do sự cố hệ thống hoặc trục trặc trong giao dịch thanh toán.