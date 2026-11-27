Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa gửi Thư khen ghi nhận, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô cực lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bóc gỡ một ổ nhóm tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ.

Tại hiện trường và quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 10.000 hộp thuốc An Cung giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng hàng loạt dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất hàng giả quy mô công nghiệp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định thủ đoạn của các đối tượng là thu mua nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó tự ý pha chế, phối trộn theo tỷ lệ cảm tính rồi đóng hộp, dán tem nhãn giả mác hàng nhập ngoại để tung ra thị trường tiêu thụ. Bằng phương thức này, đường dây tội phạm đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong Thư khen gửi ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, kết quả khám phá vụ án không chỉ góp phần trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực thi nghiêm túc các cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các hiệp định thương mại quốc tế. Qua đó, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với loại tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đề nghị Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập công.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra để bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật, không để lọt tội phạm.