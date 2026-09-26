Lơ xe kiêm 'lái buôn' ma túy
Là phụ xe khách chạy tuyến Nghệ An - Viêng Chăn (Lào) nên trong một lần ngồi uống nước trước cổng bến xe Viêng Chăn, Nguyễn Duy Khang (2000, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) gặp và nhờ người đàn ông tên Khánh (không rõ lai lịch) mua hộ 2 gói ma túy với giá 5 triệu kíp Lào.
Số ma túy trên, Khang giấu đưa lên xe khách về Việt Nam để bán kiếm lời và sử dụng. Sau đó, Khang được một người đàn ông chưa quen biết đặt mua 400g ma túy nên Khang đem ma túy đi bán thì bị Công an bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng ma túy mà Khang phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 737g. Ngày 25-9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khang 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lo-xe-kiem-lai-buon-ma-tuy-post358533.html