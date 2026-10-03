Hacker vụ Man City bị dọa giết, không còn nhà để về

Năm 2015, Rui Pinto đã được biết đến cùng biệt danh John - hacker đứng sau Football Leaks, trang web chuyên tiết lộ những bí mật của thế giới bóng đá.

Những tài liệu về vi phạm tài chính, do chính hacker này thu thập và chia sẻ, được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Premier League liệt kê những vi phạm của Man City bắt đầu từ mùa 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất trên X, Rui Pinto cho biết tình hình an ninh của anh đang ở mức "nguy kịch" sau khi bị chính phủ Bồ Đào Nha loại khỏi diện bảo vệ nhân chứng.

Tiến thoái lưỡng nan

Thông qua đội ngũ luật sư, phía Rui Pinto đưa ra thông cáo báo chí kêu gọi các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha xem xét lại một quyết định có hậu quả nghiêm trọng.

Hacker Rui Pinto cho biết tình hình an ninh của anh đang ở mức "nguy kịch" sau khi bị chính phủ Bồ Đào Nha loại khỏi diện bảo vệ nhân chứng. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, hacker này đã được thông báo rằng chương trình bảo vệ đặc biệt mà bản thân được hưởng từ tháng 8/2020 sẽ kết thúc vào ngày 10/10 tới.

Theo Pinto, khi chương trình này kết thúc, bản thân anh sẽ mất đi nơi cư trú được bảo vệ và sẽ buộc phải khẩn cấp tìm kiếm một chỗ ở mới, mà không có bất kỳ đảm bảo nào rằng sự bảo vệ của cảnh sát sẽ được duy trì. Đáng chú ý, hacker này cho biết tình hình an nguy bản thân hiện trở nên nguy kịch hơn bao giờ hết.

Đội ngũ luật sư của Rui Pinto cho biết những mối đe dọa là có thật. Vào tháng 4, anh đã bị tấn công ở Lisbon. Nhóm này cho rằng các tiết lộ của Rui Pinto ảnh hưởng tới nhiều nhân vật có quyền lực chính trị và tài chính lớn.

"Bị tước đoạt đột ngột nơi cư trú được bảo vệ và đặt vào tình trạng cực kỳ bấp bênh, Rui Pinto giờ đây sẽ dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết kể từ năm 2020", đội ngũ luật sư của Rui Pinto thông báo.

Theo Guardian, có thông tin cho rằng đã có một khoản tiền thưởng được treo cho ai bắt được Rui Pinto sau những tiết lộ của Football Leaks và Luanda Leaks, phơi bày hoạt động nội bộ của đế chế kinh doanh của người phụ nữ giàu nhất châu Phi, Isabel dos Santos.

Tờ báo của nước Anh sau đó đã cố gắng liên hệ với Ủy ban các chương trình an ninh đặc biệt (CPES), một cơ quan của Bồ Đào Nha thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý các chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt, để làm rõ lý do tại sao Pinto không còn là nhân chứng được bảo vệ nữa.

Rui Pinto cho biết từng bị tấn công ở Lisbon hồi tháng 4. Ảnh: RTE.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có phản hồi nào được đưa. Có nhiều suy đoán cho rằng đây có thể là phản ứng trước cáo buộc ông Pinto đột nhập hệ thống máy tính của PLMJ, công ty luật Bồ Đào Nha do José Miguel Júdice thành lập.

Ông Júdice đã làm chứng chống lại Pinto trong phiên tòa Football Leaks, mô tả vụ việc là một vụ trộm cắp gây ra cho ông những tổn thương nghiêm trọng về mặt đạo đức và tâm lý. Nhân vật này là cha của bà Rita Alarcão Júdice, Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha từ tháng 6/2025.

Kẻ gây chấn động thế giới bóng đá

Bằng cách kết hợp với tạp chí Der Spiegel (Đức), Pinto đã tiết lộ nhiều vụ trốn thuế, môi giới tống tiền hay nổi cộm nhất là cáo buộc hiếp dâm đối với Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới vào lúc ấy. Ở châu Âu, tác động của Football Leaks đã tạo nên cơn địa chấn.

Cũng chính Pinto là người đã tiết lộ những thông tin liên quan tới sai phạm về công bằng tài chính của Man City và khiến đội bóng nước Anh chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm và phải nộp phạt 30 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Đáng tiếc là UEFA sau đó đã nhận cú "trả đòn" quá đau từ Man City khi tòa án Trọng tài thể thao (CAS) thông báo hủy bỏ án phạt. Số tiền phạt 30 triệu euro mà UEFA tuyên với CLB này cũng được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Dù là người phanh phui ra những bí mật động trời của bóng đá thế giới, tại quê nhà Bồ Đào Nha, Pinto bị coi là tội phạm.

Anh bị dẫn độ từ Hungary về Bồ Đào Nha hồi tháng 3/2019 sau khi bị cáo buộc gửi mail tống tiền một tổ chức đầu tư với tổng cộng 147 tội danh, nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 90 tội danh.

Trong phiên tòa đầu tiên năm 2020, Pinto mặc áo chống đạn và đi vào qua lối vào riêng được bảo vệ bởi lực lượng đặc nhiệm.

Rui Pinto tại tòa án ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.

Những người tham dự phiên tòa bị khám xét 3 lần và không được phép mang điện thoại di động hoặc máy tính vào phòng xử án. Khi phiên tòa bắt đầu, các tay bắn tỉa được bố trí trên các tòa nhà gần tòa án.

Rui Pinto sau đó bị kết án tù treo 4 năm vào tháng 9/2023 về các tội danh cố ý tống tiền, truy cập trái phép dữ liệu và vi phạm thư từ.

Pinto luôn khẳng định mình chưa bao giờ nhận tiền nhưng thừa nhận hối tiếc vì đã yêu cầu Doyen Sports Investments trả tiền sau khi có được hàng nghìn email nội bộ của công ty này.

Trong 6 năm qua, Pinto chỉ xuất hiện trước công chúng hai lần. Một trong hai lần đó là tại một siêu thị ở Lisbon, anh được cảnh sát hộ tống và đội mũ lưỡi trai cùng đeo kính râm

Lần khác, hacker này bị hành hung trong một vụ ẩu đả được cho là bắt nguồn từ vấn đề bóng đá. Có thông tin cho rằng Pinto bị bầm tím lông mày và cảnh sát đã được thông báo, mặc dù không có đơn khiếu nại nào được đệ trình.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.



World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.