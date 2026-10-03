Ninh Bình: Khởi tố Giám đốc Công ty Thảo Anh Gia Sinh về tội vi phạm quy định về kế toán

Đồng thời, ngày 30/9/2026, cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm: Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh và Chu Văn Tuyến (SN 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là nhân viên Công ty Thảo Anh Gia Sinh.

(Ảnh minh hoạ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh (địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình) có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng. Các khu vực mỏ khai thác chủ yếu nằm tại mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng và núi Võng Quốc (thuộc xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình).

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.